Veerman: 'Twente stond vanaf minuut één onder druk en dan ga je fouten maken'

De rode kaart voor Twentenaar Mees Hilgers halverwege de eerste helft al bij een 0-0 stand, vormde een flinke steun in de rug voor de gasten. Maar dat had PSV zelf afgedwongen, vond Veerman. "We hadden verwacht dat zij zouden stormen het eerste kwartier, maar ik denk dat zij vanaf minuut één onder druk stonden. Daardoor ga je fouten maken en krijg je uiteindelijk een rode kaart."

"Dan moet nog wel die 1-0 vallen en dat gebeurt natuurlijk op een goed moment", aldus de maker ervan, vlak voor rust.

'Te veel risico'

Een onnodige tegentreffer, vond Robin Pröpper, die de hand in eigen boezem stak. "Ja, daar namen we iets te veel risico. Zonde natuurlijk. Wij waren in de aanval en creëren bijna een grote kans. Alleen was de restverdediging helaas niet op orde. We stonden ineens in ondertal. Dat straffen zij ontzettend goed af."

Maar daarmee was de wedstrijd in zijn optiek nog niet gespeeld. "Je weet dat je onder druk komt te staan als je elf tegen tien staat tegen een goed PSV. We bleven er op zich nog wel in geloven, ook na de rode kaart. Maar als je dan in de blessuretijd van de eerste helft 1-0 achter komt, wordt het heel lastig om punten te pakken."