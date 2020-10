De Graafschap en Helmond getroffen door coronavirus, duel afgelast

Een week nadat De Graafschap-trainer Mike Snoei vraagtekens zette bij de vele coronagevallen bij NAC Breda, zijn de Doetinchemmers nu zelf getroffen door het virus. Ook de tegenstander van vrijdag, Helmond Sport, meldt "meerdere besmettingen". De onderlinge wedstrijd in Helmond wordt in samenspraak met de KNVB nu verplaatst naar maandag 19 oktober.

Beide clubs laten in het midden wie er besmet is met het coronavirus. De betreffende personen zijn direct in quarantaine geplaatst.

Spelers, staf en enkele kantoormedewerkers van De Graafschap ondergaan twee dagen voor iedere wedstrijd een coronatest, zo meldde de club. De betreffende vier medewerkers van De Graafschap vertonen geen klachten. De overige negatief geteste personen van de club kunnen hun werkzaamheden vervolgen.

Een week terug: 'Kan morgen ook bij De Graafschap gebeuren'

Vorige week werd de topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen koploper NAC Breda en De Graafschap, dat nu vierde staat, afgelast vanwege meerdere coronabesmettingen bij de Bredanaars. Daarover sprak De Graafschap-trainer Mike Snoei zijn verbazing en ergernis uit.