PSV omzeilt ook 'onneembare klip' en trakteert Twente op thuisnederlaag

PSV heeft ook z'n dertiende competitiewedstrijd van het seizoen in winst omgezet, maar voor het eerst slaagde de koploper daarin tegen een tegenstander uit de top vier. FC Twente, dat al 24 thuisduels ongeslagen was en onlangs ook landskampioen Feyenoord met 2-1 te grazen nam, werd op een 3-0 nederlaag getrakteerd. De ploeg van Peter Bosz, voor wie de klus in Enschede op voorhand de eerste lastige klip in de competitie leek te gaan worden, profiteerde daarmee optimaal van de rode kaart voor Mees Hilgers halverwege de eerste helft. Bosz kon weer beschikken over Noa Lang, die zeven weken aan de kant stond met een hamstringblessure, maar de succescoach koos toch nog weer voor Hirving Lozano links in de aanval. Wellicht ook uit bijgeloof, want de Mexicaan was een van de doelpuntenmakers bij de laatste zege van PSV in Enschede.

Sinds die 0-2 in het seizoen 2017/2018 lukte dat de Eindhovenaren vier keer op rij niet, inclusief de 2-1 nederlaag van vorig seizoen in De Grolsch Veste. FC Twente stond bij die zege van ruim een jaar geleden vijfde op de ranglijst en PSV vierde. Hoe anders was de situatie zaterdagavond, die de gastheren begonnen zonder de geblesseerde Michel Vlap, een belangrijke schakel op de linkerflank. Vliegende tackle Het geschaak en aftasten in het eerste kwartier leverde geen gevaarlijke situaties voor de doelen op, al mocht PSV zich wel de bovenliggende partij noemen en verzuimde het wat meer te halen uit een slippertje aan Twentse zijde. Aan het evenwicht op het veld kwam in ieder geval getalsmatig een einde toen Hilgers de bal van zijn voet liet schieten en zijn herstelwerkzaamheden ten koste gingen van de rechtervoet van Lozano. Allard Lindhout bestrafte de vliegende tackle met een gele kaart, maar de arbiter werd gecorrigeerd door de VAR: rood voor de verdediger.

Twente-trainer Joseph Oosting herstelde de defensie door Sem Steijn, met acht competitietreffers de topscorer bij de Tukkers, te vervangen door Alec Van Hoorenbeeck. Er kwamen prompt wat kansen voor PSV. Zo namen Joey Veerman, ondanks zijn bij het Nederlands elftal opgelopen kwetsuur toch van de partij, en Lozano het vijandelijke doel onder vuur, maar beide keren reageerde Lars Unnerstall adequaat. Vlijmscherpe counter Vlak voor rust bezweken de gastheren dan toch onder de gestaag toenemende druk. Unnerstall had eerst nog met kunst- en vliegwerk een inzet van Luuk de Jong uit zijn doel geranseld, maar nadat Twente-aanvaller Daan Rots voorin de bal had verspeeld terwijl twee ploeggenoten tevergeefs op een pass wachtten, plaatste PSV een vlijmscherpe counter. Via Johan Bakayoko, die opmerkelijk weinig verdedigers op zijn weg vond, kwam de bal bij Veerman die met een beheerst tegendraads schot de score in Enschede opende: 0-1. Een tweede fikse klap voor de thuisploeg, in de extra tijd van de eerste helft.

Toch wenste de thuisploeg zich niet te willen neerleggen bij de onvermijdelijk lijkende gang van zaken, gezien de gedreven eerste minuten na rust. Maar alle hoop kon de prullenbak in toen PSV met fortuin de marge op twee bracht. Lozano kopte bij de tweede paal een voorzet van Bakayoko terug, waarna de bal via het hoofd van Robin Pröpper door de benen van de verbouwereerde Unnerstall glipte: 0-2. Eredivisierecord Prompt ging de handrem erop bij PSV, dat de komende weken nog meer op voorhand pittige wedstrijden wacht, te beginnen met uitbeurten bij Sevilla (woensdag in de Champions League) en Feyenoord (zondag).

