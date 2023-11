PVV bestuurde al in Limburg, hoe kijken bestuurders daarop terug?

De PVV was destijds met tien zetels de grootste in de Provinciale Staten. Van Helvert noemt het een "erg leuke", maar ook "de meest complexe periode" uit zijn politieke loopbaan. "Je had opeens tien mensen met een zetel en twee gedeputeerden van de PVV die nog niets in de politiek hadden gedaan. Dan gaat er natuurlijk wel wat mis, maar dat zie je ook bij andere partijen in Den Haag die opeens groot worden." De PVV'ers waren volgens hem gretig om te leren.

In Limburg vormden PVV, CDA en VVD in 2011-2012 een coalitie. "Inhoudelijk hadden we pittige discussies", zegt Martijn van Helvert, voormalig CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten Limburg, over de samenwerking met de PVV destijds. "Uiteindelijk willen ze net als wij iets goeds voor Nederland doen."

In april 2012 viel de Limburgse coalitie omdat het CDA het vertrouwen opzegde. Aanleiding was dat de landelijke PVV het de gedeputeerden verbood de Turkse president Gül de hand te schudden bij diens bezoek aan de Floriade in Venlo. Terugblikkend baalt Krebber ervan dat "we het kapot hebben laten maken door dom beleid".

Ook Theo Krebber, PVV-gedeputeerde van 2011 tot 2012, kijkt met overwegend positieve gevoelens terug. "Er was nooit ruzie en we deden ons werk goed. Toch is het verkeerd gegaan, maar dat gebeurde helemaal buiten ons om."

Van Helvert denkt dat de PVV bij de volgende verkiezingen nog groter wordt als Wilders niet meeregeert. "Maar als hij nu in de coalitie komt, moeten er wel afspraken worden gemaakt op de inhoud. Het kan niet zo zijn dat Nederland zijn goede internationale reputatie ineens kwijtraakt omdat er richting het buitenland vreemde dingen worden geroepen."

De PVV had ook in 2019 een rol in het provinciebestuur van Limburg. Daar was met steun van de PVV een zogenoemd extraparlementair college ingesteld. Daarbij zitten bestuurders niet namens een partij in het college en is er ook geen coalitie.

'Provinciaal niets te maken met migratie'

"Zowel in 2012 in Den Haag en Limburg als in 2021 in Limburg kwamen er samen met de PVV brokken van", zegt Joost van den Akker, voormalig gedeputeerde namens de VVD in het extraparlementaire college in Limburg (2019-2021). "Dat de VVD nu zegt 'wij gaan in de oppositie want we zijn een derde van onze aanhang kwijt', vind ik heel verstandig."

Landelijk wordt samenwerking volgens Van den Akker bovendien veel ingewikkelder dan provinciaal. "Op provinciaal niveau had de PVV niet te maken met migratie of islam. En de EU-vlag wapperde bij het gouvernement." Maar deze kwesties gaan op landelijk niveau wel een rol spelen bij de vorming van een kabinet.