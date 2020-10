Brand trekt verwoestend spoor over de berg Kilimanjaro

Het 'dak van Afrika' staat in brand. Al vijf dagen grijpt het vuur om zich heen op de berg Kilimanjaro in Tanzania. Inmiddels is zeker 28 vierkante kilometer natuur ten prooi gevallen aan de vlammenzee.

Meer dan 500 brandweerlieden en vrijwilligers bestrijden de brand, maar het ontbreekt hun aan middelen. De Tanzaniaanse autoriteiten vragen om helikopters en vliegtuigen die zijn toegerust om de brand te bestrijden.

Droog grasland

Gisteren leek het erop dat de brandweer de brand eronder zou krijgen, maar doordat het hard waait is de brand weer groter geworden. Door het droge grasland en bos op de hellingen van de berg kan het vuur zich snel verspreiden.

Het vuur heeft een toeristenkamp verwoest in Horombo. Daar stonden twaalf hutten. Het vuur begon zondagmiddag op een plaats waar toeristen een tussenstop maken op weg naar de top van de berg.

De Kilimanjaro steekt bijna 6000 meter boven de zeespiegel uit. Elk jaar beklimmen zo'n 50.000 mensen de berg.