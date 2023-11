China werkt aan 'kindvriendelijke' steden tegen bevolkingskrimp, maar ouders huiverig

China wil zijn steden aantrekkelijker maken voor gezinnen. In 2025 moeten de grootste honderd steden in het land het stempel 'kindvriendelijk' verdienen. Want, zo is het idee: als steden kindvriendelijker zijn, zullen ouders eerder aan kinderen beginnen.

Maar is dat ook zo? "Ik heb er nu één", lacht een van de ouders in het Fien en Teun-park, een Nederlands themapark in Wenzhou. "En op dit moment denken we niet na over een tweede."

Door de speakers klinken liedjes als Poesje Mauw en Schipper mag ik overvaren. Bezoekers van dit eerste Fien en Teun-park in China kunnen op de foto met een paar reuzenklompen. Op de menukaart vinden ze frikandellen, patat en wafels. Ze zien, horen en ruiken melkkoeien.

Alles waar Nederland bekend om staat, vind je in het park terug, vertelt de trotse eigenaar Yin Huang. Hij werd geboren in Wenzhou, een miljoenenstad aan de welvarende oostkust van China, maar groeide op in Nederland. Huang keerde terug naar Wenzhou om dit park op te zetten.

Meer natuur in de stad

"De kinderen hier hebben het van jongs af aan al druk op school", weet hij. "Er is weinig tijd en er is niet veel te doen in de buitenlucht. Alles speelt zich binnenshuis af. Of in luxueuze winkelcentra, bijvoorbeeld." Dit park moeten kinderen wegtrekken bij hun smartphone of tablet. Weg uit de wolkenkrabber, terug de natuur in.

"Sommige kinderen die je hier ziet zijn geboren tijdens corona, anderen zijn in die tijd opgegroeid", zegt Huang. Een periode van beperkte bewegingsvrijheid, met harde lockdowns en strenge reisbeperkingen. Eind vorig jaar maakten de autoriteiten daar na drie jaar een einde aan. "Het buitenleven wordt nu echt weer omarmd", stelt hij.

Huang speelt ook in op de wens van de overheid om het platteland terug te brengen naar de stad. "We proberen ze echt te laten ervaren hoe het is op de boerderij. Door te zien, te voelen en te ruiken steken kinderen meer op dan dat ze uit een boek zouden kunnen leren. Entertainment en educatie in de praktijk dus."