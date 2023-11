Van der Vorst officieel benoemd tot voorzitter nieuwe boksbond World Boxing

De Nederlander Boris van der Vorst is officieel benoemd tot voorzitter van de gloednieuwe mondiale boksbond World Boxing. Van der Vorst was zelf de grondlegger van die organisatie, die de plek van de in opspraak geraakte International Boxing Association (IBA) moet gaan innemen.

De IBA, die wordt gerund door de Rus Oemar Kremlev, werd deze zomer buitenspel gezet door de IOC. De IBA voldeed niet aan de eis om hervormingen door te voeren op het gebied van integriteit en financieel beleid conform het zogeheten Olympisch Handvest.

Dat unieke besluit - nooit eerder nam het IOC een dergelijke maatregel - kan verstrekkende gevolgen voor het boksen hebben. De kwalificatie voor de Spelen van volgend jaar wordt door het IOC zelf georganiseerd, maar het boksen werd wel van de kalender voor de Spelen van 2028 in Los Angeles gehaald.

Nieuw tijdperk

Van der Vorst kreeg tijdens de oprichtingsvergadering 63 procent van de stemmen en hij won daarmee de verkiezing van de Amerikaanse kandidate Elise Seignolle. Hij is voor twee jaar gekozen.

"Dit is het begin van een nieuw tijdperk. We hebben een basis gelegd voor onze nieuwe internationale federatie", zei Van der Vorst.

Hij verwacht dat veel nationale bonden de komende tijd zullen aansluiten bij de nieuwe federatie. Het wachten is nog op een definitief oordeel van het hof van sportarbitrage CAS over het afnemen van de olympische erkenning van de IBA. "We denken dat het snel zal gaan met het lidmaatschap als het CAS een besluit heeft genomen."