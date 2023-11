Gemeente Den Haag vangt asielzoekers uit Ter Apel op vanwege 'acute situatie'

De gemeente Den Haag gaat vanaf morgen tot uiterlijk 15 januari volgend jaar 100 tot 120 asielzoekers uit Ter Apel opvangen. In een brief aan de gemeenteraad staat dat dit weekend "de acute situatie dreigt te ontstaan dat asielzoekers die zich in Ter Apel melden op het gras moeten slapen".

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft gisteren aan Den Haag gevraagd om in te stemmen met de opvang van de asielzoekers. De groep wordt opgevangen in het NH Hotel in Kijkduin.

Afhankelijk van de instroom wordt duidelijk hoeveel mensen er daadwerkelijk zullen worden opgevangen, staat in de brief. Het gaat om volwassen mannen, vrouwen en stellen. Er zullen geen kinderen worden opgevangen. Het hotel heeft vijftig tot zestig kamers beschikbaar voor het COA.

COA regelt begeleiding

Het COA zorgt voor de begeleiding van de groep en wordt daarbij door het Rode Kruis ondersteund. Omwonenden van het hotel worden dit weekend door de gemeente op de hoogte gebracht.

Fractievoorzitter van de VVD in Den Haag Lotte van Basten Batenburg heeft op X haar ongenoegen geuit. "Hoe verzin je het", schrijft ze over de beslissing. "In het hart van onze familiebadplaats Kijkduin." Aan haar post op X heeft ze de brief toegevoegd.