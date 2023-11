Feyenoord mist kans na kans, maar haalt opgelucht adem na zege op Excelsior

Feyenoord heeft een redelijke generale repetitie afgewerkt voor de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid van komende dinsdag. Op bezoek bij Excelsior miste de ploeg van trainer Arne Slot de ene na de andere grote kans, maar werd er mede dankzij een hattrick van Santiago Gimenez wel met 4-2 gewonnen. De Mexicaan, die in het gehele vorige seizoen tot vijftien doelpunten kwam, bracht zijn seizoenstotaal dankzij zijn drie treffers op zestien doelpunten. Sterk begin Feyenoord Feyenoord domineerde de eerste helft en kreeg in de eerste 45 minuten meerdere kansen die allemaal een doelpunt op hadden kunnen leveren. Calvin Stengs leek al na twee minuten zijn goede optreden in Oranje, met drie goals tegen Gibraltar, een vervolg te geven. Stengs stond helemaal vrij om in te schieten, maar zijn inzet van een meter of elf was te zacht om het Excelsior-keeper Stijn van Gassel moeilijk te maken. Een paar minuten later was het wel raak en leek Feyenoord een zeer makkelijke middag tegemoet te gaan. Igor Paixão kwam goed door aan de rechterkant en zijn voorzet vond bij de tweede paal Gimenez, die beheerst afrondde.

Foto: e361e3ab-a48f-3481-a2c9-ead8b09039ba - ANP

Even leek Feyenoord de kleine broer te overrompelen, maar Mats Wieffer en Quinten Timber hadden het vizier niet op scherp staan. Wieffer stuitte vanaf vijf meter op Van Gassel en Timber raakte de lat nadat hij Van Gassel voorbij was gelopen en alleen nog maar een leeg doel voor zich had. Excelsior kon alleen maar tegenhouden en hopen op een uitbraak. Die kwam er na een kwartier spelen toen Paixão de bal simpel verspeelde aan Lazaros Lamprou. De Griek van Excelsior zag spits Troy Parrott diepgaan en bediende hem met een uitstekende pass. De Ier schoot raak in de korte hoek langs de verbouwereerde Justin Bijlow. Feyenoord liet zich niet van de wijs brengen en kreeg weer gigantische kansen, maar net als bij de eerdere missers ging de bal er niet in. Luka Ivanusec kopte een doorgeschoten bal van dichtbij op Van Gassel.

Vlak voor rust miste Gimenez een kans waar hij nog wel een paar dagen van wakker zal liggen. Timber kwam goed door en legde de bal af op de geheel vrijstaande Mexicaan. Met Van Gassel nergens in de buurt knalde de Mexicaanse topscorer de bal hoog over het lege doel. Excelsior compacter In de tweede helft duurde het lang voordat Feyenoord weer een kans mocht laten noteren en dat was vooral de verdienste van Excelsior. Trainer Marinus Dijkhuizen had zijn ploeg in de rust duidelijke instructies meegegeven het wat compacter te houden en dat wierp zijn vruchten af. Afgezien van een gevaarlijke kopbal van Casper Widell kwamen er geen kansen voor de Kralingers, maar Feyenoord werd ook niet gevaarlijk. Dat veranderde toen Slot in de 60ste minuut Yankubah Minteh in het veld bracht voor Ivanusec. De snelle Gambiaan ontbrak de laatste weken vanwege een blessure en bij zijn eerste actie was het meteen raak. De aanvaller snelde langs zijn directe tegenstander en legde af op Gimenez, die onberispelijk raak schoot.

Foto: 49fbdc77-3e27-3aa8-a3a3-a6c0a693f88f - ANP