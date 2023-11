Verstappens auto net op tijd weer op orde in Abu Dhabi: 'Roer flink omgegooid'

En dus verliep de kwalificatie voor Verstappen uitermate vlot. Vanaf het eerste rondje in de eerste sessie was hij de snelste. Hoe kon de afstelling van de RB19 eigenlijk zo snel zo veel beter zijn?

"In de trainingen voelde de auto niet goed", blikt Verstappen kort na het behalen van poleposition terug. "We hebben voor de kwalificatie het roer flink omgegooid. De balans was veel beter."

Stuiterend, glijdend en mopperend reed Max Verstappen in zijn twee vrije trainingen over het circuit in Abu Dhabi. Om vervolgens een haast perfecte kwalificatie af te werken.

Verstappen weet het ook niet. "Het was ook een beetje een gok, de andere afstelling. Er zijn daarin veel opties en je weet nooit honderd procent of het met de gemaakte keuzes goedkomt."

Dat deed het wel. Verstappen zag Carlos Sainz al afhaken in de eerste sessie en Lewis Hamilton in de tweede. In Q3 kwam alleen Charles Leclerc echt in zijn buurt, maar ook de Monegask kwam tekort.

Zondag kan Verstappen voor de vierde keer op rij winnen in Abu Dhabi. Dat lukte hem op geen enkel ander circuit. Na die twee moeizame trainingen (in de eerste reden er jonge talenten in plaats van de bekende namen) houdt Verstappen een slag om de arm.

"Ik heb nog geen idee hoe de auto in de race zal zijn. Dat hebben we nog niet getest in de trainingen. Banden worden weer belangrijk: een rem- of stuurfoutje kan je banden flink naar de knoppen helpen."

De poleposition van Verstappen leverde zijn teambaas Christian Horner trouwens 500 euro op. Hij won een weddenschap van Red Bull-adviseur Helmut Marko, die ervan overtuigd was dat zijn pupil na de matige trainingen naast pole zou grijpen.

Leclerc in wispelturige Ferrari

De voornaamste uitdager van Verstappen is zondag Leclerc, die de dag matig begon aan, maar steeds beter werd.

"De derde training was niet goed", zei hij. "Ik rijd in een wispelturige auto die moeilijk perfect af te stellen is. Het ene moment verlies ik een seconde op Max, en een paar minuten later is het een tiende."