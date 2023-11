Van Gerwen met recordgemiddelde naar achtste finales Players Championship Finals

Ook favorieten Gary Anderson, Gerwyn Price en regerend wereldkampioen Michael Smith liggen al uit het toernooi, dat wordt gehouden in het Engelse Minehead.

De pijnlijkste nederlaag was die van Maik Kuivenhoven. Hij kwam 5-3 voor, maar miste zeven matchdarts en verloor met 6-5 van de Noord-Ier Brendan Dolan.

Gian van Veen slaagde er niet in de achtste finales te bereiken. De 21-jarige Nederlander ging met 6-1 onderuit tegen Engelsman Stephen Bunting. Ook Kevin Doets verloor in de tweede ronde; hij werd verslagen door Damon Heta uit Australië.

Jermaine Wattimena gaf in het Nederlandsje onderonsje met Richard Veenstra een 5-1 voorsprong weg en zag zijn landgenoot op gelijke hoogte komen, maar in de beslissende leg gooide Wattimena een 164-finish waardoor hij toch nog met de zege aan de haal ging.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen won het toernooi al zeven keer, waarmee hij recordhouder is. Vorig jaar versloeg hij Rob Cross in de finale.

De Players Championship Finals

De beste 64 spelers van dertig eerdere vloertoernooien doen mee aan de Players Championship Finals. Toppers als Peter Wright en Nathan Aspinall ontbreken in Minehead, omdat zij niet voldoende toernooien gespeeld hebben om zich te kwalificeren. Voor de winnaar ligt 138.000 euro klaar.

Bij dit toernooi is het PDC-logo speciaal in regenboogkleuren, als steun aan de lhbti-gemeenschap. De Nederlandse Noa-Lynn van Leuven is één van de gezichten van de campagne.