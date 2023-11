Van Gerwen als enige Nederlander naar kwartfinales Players Championship Finals

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Players Championship Finals, die dit weekend worden gehouden in de Engelse kustplaats Minehead. Van Gerwen versloeg de Belgische routinier Mario Vandenbogaerde met 10-6.

Van Gerwen was slordig in het duel met de 50-jarige 'Super Mario'. Zo verzuimde hij met drie pijlen in de hand meermaals om een breakkans te benutten.

Dat terwijl de 34-jarige Brabander zich eerder op de dag nog met een recordgemiddelde van ruim 118 had geplaatst voor deze achtste finale. Niet eerder gooide een darter zo'n hoog moyenne op dit toernooi, dat geldt als de laatste serieuze test voor het WK in december.

Cruciale break

Van Gerwen kwam maar niet los van Vandenbogaerde, die profiteerde van de gemiste dubbels van zijn tegenstander. Groot was de opluchting bij Van Gerwen toen hij via dubbel-vier een cruciale break pakte om op een 8-5 voorsprong te komen.

Dat bleek het kantelpunt te zijn. Van Gerwen maakte de wedstrijd uiteindelijk af door met zijn tweede matchpijl een score van 60 uit te gooien.

Zonneveld verliest kansloos

Op de tweede baan speelde Niels Zonneveld op hetzelfde moment zijn achtste finale tegen Gabriel Clemens, die ruim zeventig plekken hoger staat op de wereldranglijst. Zonneveld was kansloos en verloor afgetekend met 10-1.