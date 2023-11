Barcelona morst bij rentree De Jong punten bij Rayo Vallecano

FC Barcelona heeft punten verspeeld op bezoek bij Rayo Vallecano. In Madrid eindigde het duel in 1-1. Het is het vijfde puntverlies voor FC Barcelona in veertien wedstrijden in La Liga. Door dit resultaat kunnen Girona en Real Madrid verder weglopen bij de Catalanen. Beide clubs komen morgen in actie.

Bij Barcelona maakte Frenkie de Jong zijn rentree, na twee maanden aan de kant te hebben gestaan door een enkelblessure. De Jong maakte meteen de negentig minuten vol.

Barcelona had drie van de laatste vier duels met Rayo Vallecano verloren en wist dat de ploeg eerder deze maand met 0-0 had gelijkgespeeld tegen Real Madrid.

Prachtgoal López

In de 39ste minuut schoot Unai López op fantastische wijze de 1-0 binnen voor de thuisploeg. Ver buiten de zestien kreeg hij de bal voor zijn voeten, López schoot Rayo Vallecano met de buitenkant van zijn voet op voorsprong.

Na rust hield de thuisploeg ondanks enkele kansen van Barcelona lang stand, maar met nog zo'n tien minuten te gaan maakte Florian Lejeune een eigen doelpunt. Lejeune wilde een gevaarlijke voorzet van Balde onschadelijk maken, maar tikte de bal zo langs doelman Stole Dimitrievski.

