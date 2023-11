Paus Franciscus ondergaat longscan vanwege griep, uitslag negatief

Paus Franciscus heeft vanmorgen al zijn afspraken voor vandaag afgezegd. Volgens een statement van het Vaticaan vanwege een milde griep. De 86-jarige paus zou onder andere de president van Guinee-Bissau ontmoeten.

Vanmiddag werd de paus onderzocht in het ziekenhuis in Rome en onderging hij een CT-scan. Hieruit bleek dat zijn longen in orde zijn.

Kwalen

Inmiddels is de paus weer in Vaticaanstad. De leider van de Rooms-Katholieke kerk was in april nog drie dagen in het ziekenhuis vanwege bronchitis. In de zomer van 2022 bracht hij zijn bezoek aan Canada grotendeels in een rolstoel door, vanwege aanhoudende problemen met zijn knie.

In juni dat jaar werd hij ook voor de tweede keer geopereerd aan zijn buikwand. Hij heeft last van diverticulitis, een aandoening die vaker voorkomt bij oudere mensen. Hierbij ontstaan er uitstulpingen in de wand van de dikke darm, wat soms leidt tot ontstekingen.

Aanstaande vrijdag wordt de paus verwacht in Dubai voor de jaarlijkse klimaatconferentie. De woordvoerder van het Vaticaan heeft hier niets over gezegd, wat er op wijst dat zijn reisplannen door zullen gaan.