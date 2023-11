Haaland maakt recorddoelpunt voor City in topper tegen Liverpool, die eindigt in 1-1

De topper in Engeland tussen koploper Manchester City en nummer twee Liverpool is in Manchester in 1-1 geëindigd. In een bevlogen wedstrijd scoorde Erling Haaland zijn vijftigste goal voor City.

De Noorse sterspeler stond op 49 doelpunten in 47 Premier League-duels voor City. Met deze goal verbreekt hij het record van Andy Cole die in 65 wedstrijden de snelste mijlpaal van 50 goals ooit bereikte in de Premier League.

Van Dijk en Aké in basis

Liverpool, met Virgil van Dijk in de basis en Ryan Gravenberch en Cody Gakpo als invaller, begon voorzichtig en kwam steeds meer onder druk te staan. Na een klein halfuur kwam City op 1-0. Na een mislukte uittrap van Alisson belandde de bal bij Nathan Aké, die na een mooie actie Haaland bediende.