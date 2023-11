Arsenal neemt koppositie over na gelijkspel concurrenten City en Liverpool

Arsenal heeft de koppositie in de Premier League voor het eerst dit seizoen in handen. De ploeg uit Londen versloeg Brentford zaterdagavond moeizaam met 1-0. Kai Havertz maakte in de 89ste minuut de bevrijdende treffer. Daarmee heeft Arsenal optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van concurrenten Manchester City en Liverpool, die eerder op de dag in een onderling duel niet verder kwamen dan een 1-1 gelijkspel. Arsenal heeft na dertien speelronden één punt meer dan nummer twee Manchester City, Liverpool (derde) volgt op twee punten achterstand.

Op bezoek bij Brentford domineerde de ploeg van trainer Mikel Arteta van begin af aan, maar het was de thuisploeg die de eerste grote kans op de openingstreffer kreeg. Slippertje Na een slippertje van doelman Aaron Ramsdale kon Bryan Mbeumo van dichtbij binnenschieten. Arsenal-middenvelder Declan Rice stond op de doellijn en bracht redding. Ramsdale is dit seizoen zijn basisplaats bij Arsenal verrassend kwijtgeraakt aan de Spanjaard David Raya, die wordt gehuurd van Brentford. In de Premier League mogen spelers niet in actie komen tegen de club waar ze onder contract staan, waardoor Raya zaterdag niet mocht keepen. Via Leandro Trossard leek Arsenal vlak voor rust op voorsprong te komen, maar na het controleren van de videobeelden bleek dat de Belg vanuit buitenspelpositie had gescoord. Arsenal liep zich in de tweede helft stuk op de verdediging van Brentford. In de slotminuut scoorde Kai Havertz dan toch de bevrijdende treffer. Op aangeven van Bukayo Saka passeerde hij de Nederlandse doelman Mark Flekken van dichtbij met een kopbal.

City en Liverpool in balans De topper in Engeland tussen koploper Manchester City en nummer twee Liverpool is in Manchester in 1-1 geëindigd. In een levendige wedstrijd maakte Erling Haaland zijn vijftigste goal voor City.

De Noorse sterspeler stond op 49 doelpunten in 47 Premier League-duels voor City. Met deze goal verbreekt hij het record van Andy Cole, die 65 wedstrijden nodig had om tot 50 goals te komen in de Premier League. Van Dijk en Aké in basis Liverpool, met Virgil van Dijk in de basis en Ryan Gravenberch en Cody Gakpo als invaller, begon voorzichtig en kwam steeds meer onder druk te staan. Na een klein halfuur kwam City op 1-0. Na een mislukte uittrap van Alisson belandde de bal bij Nathan Aké, die na een mooie actie Haaland bediende.

Na rust zorgde City voor meer gevaar. De ploeg van City-trainer Pep Guardiola dacht de wedstrijd in de tas te hebben, maar in de slotfase scoorde Liverpool. Een halve minuut na een flinke kans voor Haaland, maakte Trent Alexander-Arnold aan de andere kant de gelijkmaker na een voorzet van Mohamed Salah.

Chelsea in mineur Chelsea heeft de stijgende lijn die het voor de interlandbreak inzette, geen goed vervolg kunnen geven. Op bezoek bij Newcastle United ging de ploeg van trainer Mauricio Pochettino hard onderuit: 4-1. De club uit Londen leek de weg omhoog te hebben gevonden na een spectaculaire 4-1 zege bij Tottenham Hotspur, destijds koploper. Een week later speelde het met 4-4 gelijk tegen Manchester City, dat op dat moment juist weer bovenaan de ranglijst stond. Chelsea zag Newcastle na dertien minuten een voorsprong nemen door een goal van Alexander Isak. Raheem Sterling scoorde tien minuten later de 1-1 en zodoende gingen beide ploegen met een gelijke stand de rust in. Maar in de tweede helft was Newcastle sterker. Jamaal Lascelles, Joelinton en Anthony Gordon zorgden voor een comfortabele 4-1. Chelsea-verdediger Reece James werd tussendoor weggestuurd met een tweede gele kaart.

Door de zege wipt Newcastle over Manchester United heen, dat twee punten minder heeft maar wel nog een wedstrijd tegoed heeft. Zondagmiddag komt de ploeg van trainer Erik ten Hag in actie tegen Everton, dat door een forse puntenmindering op een degradatieplaats staat.