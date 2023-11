Roermond sluit monumentale begraafplaats na sneuvelen oude beuk

De gemeente Roermond heeft de monumentale begraafplaats Oude Kerkhof voor alle bezoek afgesloten. Dat gebeurde nadat eerder deze week een oude beuk omviel, waarschijnlijk door de harde wind.

Uit veiligheidsoverwegingen is het kerkhof tijdelijk gesloten, meldt 1Limburg, Volgens de omroep bestond er al langer twijfel over de gezondheid van de boom en hield de gemeente hem al in de gaten. Toch viel de beuk om, Een aantal graven raakte beschadigd.

De gemeente is begonnen met het opruimen van de boom en zegt pas daarna de schade te kunnen inventariseren. Dan moet ook blijken welke graven beschadigd zijn.

Pierre Cuypers

Begraafplaats Oude Kerkhof, d'n Aje Kirkhoaf in de volksmond, is de voormalige stadbegraafplaats van de stad Roermond. Sinds de stichting in het jaar 1725 zijn er ongeveer 25.000 mensen begraven, onder wie de Roermondse architect Pierre Cuypers. Hij is onder meer bekend van het Centraal Station in Amsterdam en kasteel De Haar bij Utrecht.

In de grafkapel op d'n Aje Kirkhoaf is ook een aantal oud-bisschoppen van Roermond bijgezet.