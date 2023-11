Vanavond op tv: Meespeurende burgers • Documentaire Steve McQueen

Meespeurende burgers

Burgers die meespeuren naar verdachten in lopende strafrechtelijke onderzoeken; vooral in de strijd tegen cybercrime experimenteert politie en justitie al langer met burgeropsporing. Maar welke dossiers krijgen deze burgers te zien en zijn die dan in veilige handen? Waar liggen die grenzen? Justitie wil duidelijkheid over wat mag en niet mag en koerst daarom voor het eerst bewust aan op een proefproces.