Martín wint sprintrace MotoGP in Valencia en houdt WK-strijd spannend tot laatste race

Bagnaia begon de sprintrace vanaf de tweede plek en had een goede start, maar hij werd in de openingsronden door veel coureurs aangevallen. Ook Martín schoot snel binnendoor bij Bagnaia. De Spanjaard kwam vanaf de zesde plek sterk opzetten en pakte de derde positie, terwijl Bagnaia terugviel naar plek vijf.

Het gat tussen de beide Ducati-rijders is nu veertien punten. In de wedstrijd van morgen liggen 25 punten klaar voor de winnaar. Bagnaia heeft aan een vijfde plek genoeg om de titel veilig te stellen.

Francesco Bagnaia heeft zijn eerste matchpoint van het MotoGP-weekeinde in Valencia niet benut. De Italiaan had in de sprintrace zijn tweede opeenvolgende titel kunnen pakken, maar doordat zijn titelrivaal Jorge Martín de race won en Bagnaia zelf slechts als vijfde eindigde, wordt het kampioenschap tijdens de laatste hoofdrace op zondag beslist.

In de Moto3 heeft Collin Veijer zijn tweede poleposition van het seizoen behaald. In Oostenrijk pakte de 18-jarige coureur uit Staphorst voor het eerst de pole.

Bagnaia begon het seizoen sterk met vier overwinningen in de eerste acht races. Daarna liepen de resultaten wat terug en maakte hij wat meer foutjes. Ook was hij betrokken bij een zware crash in de eerste bocht van de GP van Catalonië, waar hij door een andere motor op zijn been werd geraakt.

Na de sprintrace in Indonesië nam Martín zelfs kortstondig de leiding in het WK over, maar een valpartij op zondag gaf het initiatief terug aan Bagnaia. De regerend wereldkampioen hield de controle, maar moet tot op de laatste dag knokken om titel te prolongeren.