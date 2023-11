Nederlands initiatief geeft slachtoffers Gaza gezicht: 'We moeten hen herinneren'

Spandoeken met daarop namen en foto's van slachtoffers die bij de oorlog in Gaza zijn gevallen, duiken steeds vaker op bij pro-Palestina protesten. Achter de spandoeken zit een initiatief van enkele tientallen Nederlanders, die al weken bezig zijn met het verzamelen van verhalen en foto's van gedode Palestijnen.

"We hebben de slachtoffers uit Gaza gezichten proberen te geven", zegt Lokien*, die het project coördineert. "Met een team van vrijwilligers hebben we wekenlang alles verzameld wat we online konden vinden."

Geen nummers

Het idee ontstond na de speech van Ramsey Nasr bij talkshow Khalid & Sophie. "Kennen we de naam van elk Palestijns slachtoffer?", vroeg de Nederlandse acteur met een Palestijnse vader zich af.

Hij leverde kritiek op Nederlandse media die Palestijnse slachtoffers vaak in aantallen noemen, maar niet hun dromen, foto's en verhalen delen. "Als je het hebt over getallen, dehumaniseer je mensen, alsof het geen mensen meer zijn", zegt Lokien.

Ook werd ze geraakt door beelden op sociale media. "Bijvoorbeeld kinderen in Gaza die hun eigen naam op hun lichaam schrijven, zodat ze in ieder geval nog te identificeren zijn. Of een man die met een plastic zakje over het puin liep en restjes van zijn kinderen bijeen schraapte. Toen dacht ik: dit kan niet het enige zijn wat overblijft van mensen, we moeten ze herinneren."

6747 namen

Toen ze kort daarna werd benaderd door de Palestijnse hoogleraar Moueen Al Borsch, die vier jaar geleden naar Nederland kwam, om iets op te zetten om de slachtoffers te herdenken, twijfelde ze geen moment. "Met enkele tientallen mensen die elkaar niet kenden, begonnen we met de vraag: hoe kunnen we deze mensen een gezicht geven?", zegt ze. "Van Israëlische slachtoffers kennen we wel hun naam en foto. Zo ontstond het idee voor They Have Names, They Had Dreams."