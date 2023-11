Brand in winkelcentrum Pakistan kost zeker tien mensen het leven

Bij een brand in een winkelcentrum in de Pakistaanse stad Karachi zijn zeker tien mensen omgekomen en 22 gewond geraakt. Vijf van hen verkeren in kritieke toestand.

De burgemeester van Karachi schrijft op X dat de brand is geblust. De oorzaak van de brand is nog niet achterhaald.

Volgens de lokale nieuwszender Geo News ontstond de brand rond 06:30 uur. Zo'n vijftig mensen, vermoedelijk medewerkers, zijn geholpen om het gebouw te verlaten. Anderen konden niet worden geëvacueerd.

Eerder deze week hebben stadsplanners en andere experts in de grootste Engelstalige krant van Pakistan aan de bel getrokken over de veiligheid van gebouwen in Karachi. 90 procent van de appartementencomplexen, kantoren en fabrieken beschikt niet over brandpreventie- en brandbestrijdingssystemen, stelden zij.

In de zuidelijke provincie Sindh, waar Karachi ligt, komen branden met veel slachtoffers vaker voor. In april kwamen bij een brand in een kledingfabriek vier brandweerlieden om het leven. In augustus 2021 kwamen tien mensen om bij een brand in een chemische fabriek in Karachi.