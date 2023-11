Vogelgriep op kinderboerderij Alphen aan den Rijn

Bij een kinderboerderij in Alphen aan den Rijn is vogelgriep vastgesteld. Zo'n negentig kippen, eenden, ganzen en pauwen zijn vanochtend afgemaakt. "Het is heel vervelend", reageert beheerder Marco Zwijnenberg bij Omroep West.

Het gaat voor zover bekend om het vierde geval van vogelgriep in twee weken tijd. In het Utrechtse dorp Renswoude werd op 11 november vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf met uitloop. Om verspreiding van het virus te voorkomen, werden toen zo'n 65.000 kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vier dagen later stak het zeer besmettelijke virus z'n kop op op een zorgboerderij in het Noord-Hollandse dorp Middelie. Daar ruimde de NVWA 180 kippen. Op dezelfde dag bleek de vogelgriep te heersen op een kinderboerderij in Zaandijk, waar 40 vogels werden gedood.

Van de week ging het mis op kinderboerderij Zegersloot in Alphen aan den Rijn. Binnen een paar dagen stierven daar een aantal dieren. "Het begon met twee dode kippen, de volgende dag waren het er drie. En heel snel lagen er nog meer kippen op apegapen", zegt Zwijnenberg.

Na onderzoek in Alphen aan den Rijn stelde de NVWA vast dat het om vogelgriep ging. Zwijnenberg maakt het voor de tweede keer mee. "Twee jaar geleden heerste er ook vogelgriep op de kinderboerderij, maar toen waren het alleen de pauwen", zegt hij. "Zo groot en zo uitgebreid hebben we nog niet eerder meegemaakt."

Ophokplicht

Om te voorkomen dat de ziekte zich uitbreidt, geldt sinds 14 november weer een landelijke ophok- en afschermplicht zodat er zo min mogelijk contact is tussen vogels onderling. De ophokplicht is van toepassing op de pluimveehouderij. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels, zoals hobbykippen of op kinderboerderijen.

De kinderboerderij in Alphen is vandaag dicht, maar gaat morgen weer open, Zwijnenberg is niet van plan om 'nieuwe' vogels aan te schaffen. "Daar hebben we het nu nog niet over", zegt hij.