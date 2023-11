'Ik geloof niet in Henk de Jong-effect', zegt succesvol teruggekeerde Cambuur-coach

Sinds de terugkeer van Henk de Jong heeft SC Cambuur de weg omhoog gevonden. Na de uitwinst van vrijdagavond tegen VVV Venlo is er een reeks van zes ongeslagen duels en is de Friese club opgeklommen naar de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Anderhalve maand geleden zag het er nog heel anders uit in Leeuwarden. Toen De Jongs voorganger Sjors Ultee op 9 oktober op non-actief werd gesteld, stond Cambuur elfde in de eerste divisie, na drie nederlagen op rij.

Ik doe gewoon mijn werk en ik probeer dat op een prettige manier te doen. Cambuur-trainer Henk de Jong

De 60-jarige De Jong reageert nuchter op de snelheid waarmee hij zijn ploeg weer aan de praat heeft gekregen. "Ik geloof niet in het Henk de Jong-effect. Ik doe gewoon mijn werk", zegt hij in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. De trainer zegt dat hij zijn selectie vooral op een prettige manier probeert te benaderen. "Waarbij we goed proberen te voetballen - al lukt dat niet altijd - en waar we als team knokken voor de punten." Geen top twee Ondanks de opmars op de ranglijst kijkt De Jong niet naar plek 1 en 2, die recht geven op rechtstreekse promotie naar de eredivisie. "Qua geld en vanwege de jongens die zijn weggegaan horen we rond de vierde tot zevende plek te spelen."

Vorig seizoen stopte De Jong noodgedwongen als hoofdtrainer van de club uit Leeuwarden vanwege een cyste in zijn hoofd. Na een succesvolle operatie kon hij een jaar later terugkeren als hoofdcoach en gaat het fysiek steeds beter. "Ik moest in het begin wel even wennen, daar ben ik heel eerlijk in. Vooral aan de druk: je wilt het goed doen en dan leg je jezelf ook druk op, vooral vlak voor wedstrijden. Maar ik heb geen pijn in het hoofd meer en geen andere klachten." Luister hier het interview van Mark Kloostra met Henk de Jong na de 2-1 winst bij VVV Venlo: