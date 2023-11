Bedreigde burgemeester Drimmelen overwoog nooit om te stoppen

Burgemeester Boy Scholtze (32) van de gemeente Drimmelen werd bijna aangereden, kreeg een stoeptegel door de ruit van zijn woning en kreeg te maken met belediging en discriminatie. Toch heeft hij 'geen seconde' overwogen om te stoppen als burgemeester.

"Ik kruip niet in mijn schulp", zegt Scholtze in het vakblad Binnenlands Bestuur. De tegel die naar binnen werd gegooid,. staat nu op een houten sokkeltje op een kast van zijn werkkamer van het gemeentehuis. "Die steen moet hier staan. Niet als trofee, maar als herinnering dat mensen die zich inzetten voor de publieke zaak, of ze nu in de buitendienst werken of in het gemeentehuis, nooit blootgesteld mogen worden aan geweld, intimidatie of discriminatie", stelt hij.

Eerder deze maand werd Scholtze bij het gemeentehuis in Made bedreigd en beledigd om zijn geaardheid. De 76-jarige verdachte probeerde ook om de burgemeester aan te rijden, maakte de politie bekend. Scholtze liep vanuit het gemeentehuis naar zijn auto en kon nog net op tijd opzijspringen, aldus Omroep Brabant.

Geaardheid

In juni kreeg hij een stoeptegel door de ruit van zijn huis gegooid, waar hij net drie dagen met zijn partner woonde.

Na het incident met de steen kreeg de burgemeester veel telefoontjes van de media. Tegen Binnenlands Bestuur zegt Scholtze nu: "Een verslaggever zei: 'burgemeester, u bent toch openlijk homoseksueel. Denkt u dat het daarmee te maken heeft?' Ik viel echt stil. Dat was geen seconde in mij opgekomen."

"Tuurlijk zijn er mensen die denken: moet dat? En natuurlijk hebben we weleens dronken jeugd voor de deur gehad die 'huhu, homo's' riepen, maar ik heb hier altijd het leven kunnen leiden dat ik wil leiden. Het is voor mij totaal geen issue en ik ervaar dat het in het dagelijks leven, hier in het gemeentehuis en in ons dorp, ook geen issue is."

Bezorgde ouders

Scholtze, nu bijna een jaar burgemeester in de Brabantse gemeente, wijst erop dat de bedreigingen vooral vervelend zijn voor zijn ouders. "Daarom maak ik er ook zo'n punt van en wil ik dat we het erover hebben. Voor mijn ouders valt dat woordje burgemeester weg. Iemand heeft geprobeerd hún Boy aan te rijden. Daarvoor moeten we aandacht hebben, want ik mag dan wel voor dit ambt hebben gekozen, mijn ouders hebben dat niet."

Na de bedreigingen zijn regenboogvlaggen opgehangen op allerlei plekken in de gemeente Drimmelen. "Ik ben helemaal geen activist, maar toch doet het mij wat. Dat zit 'm vooral in mijn fundamentele zijn. Ik vind: leven en laten leven, ongeacht hoe je eruit ziet, waar je geboren bent, wat je mankeert en van wie je houdt."