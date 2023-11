Politie aan politiek: schiet op met wetgeving voor aanpak designerdrugs

Nederland "blijft hopeloos achter" met wetgeving tegen de handel in designerdrugs, stelt de politie. "Wij zijn een soort vrijstaat waar de wet producenten en handelaren hun gang laat gaan", zegt Willem Woelders, die bij de politie verantwoordelijk is voor drugsbestrijding.

Designerdrugs zijn synthetische varianten op bestaande middelen. De chemische samenstelling wijkt net iets af van de oorspronkelijke drugs en daarom zijn ze legaal in Nederland, totdat ze per afzonderlijk type verboden worden.

"Verkopers handelen hier in alle openheid vanuit webshops in dit soort geestverruimende middelen, tot frustratie van drugsrechercheurs in binnen- en buitenland", zegt de politie.

'Stoffenverbod steeds doorgeschoven'

In plaats van steeds elke nieuwe designerdrug los te verbieden, roept de politie op tot een verbod op een aantal grondstoffen. Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om drie zogeheten stoffengroepen illegaal te maken. "Helaas is de behandeling van de wet al drie keer doorgeschoven."

De politie en het OM roepen al bijna tien jaar op tot aanpassing van de Opiumwet. Het ontbreken van een grondstoffenverbod leidt volgens de twee instanties tot frustrerende situaties. "Bij rechtshulpverzoeken in internationale drugsonderzoeken kunnen we lang niet altijd helpen, omdat het spul hier niet verboden is."

Ton grondstoffen gevonden in Zaandam

Gisteren werd bekend dat de politie ruim 1000 kilo grondstoffen voor synthetische drugs moet teruggeven aan de eigenaar. De chemische middelen waren gevonden in een bedrijfspand in Zaandam - waar ook een lading drugs was gevonden ter waarde van ruim 6 miljoen euro.

"Door de huidige Opiumwet kunnen gehaaide drugscriminelen spelletjes met ons spelen", zei burgemeester Jan Hamming in een gezamenlijke verklaring met de politie.

'Proefkonijn'

In tegenstelling tot in bijvoorbeeld Duitsland zijn veel designerdrugs hier online vrij verkrijgbaar. De schadelijkheid van deze experimentele versies van bijvoorbeeld xtc, cocaïne of speed is vaak onduidelijk. Maar volgens de tekst van het wetsvoorstel is het aannemelijk dat de schadelijkheid minstens vergelijkbaar is met die van de 'klassieke' drugsvariant.

Experts benadrukken dat je in feite een proefkonijn bent als je designerdrugs gebruikt. Volgens de politie kunnen designerdrugs "buitengewoon gevaarlijk" zijn. "Handelaren zetten zelf voor de zekerheid een disclaimer op de verpakking: not for human consumption."

Twee jaar geleden maakte NOS Stories deze uitlegvideo over designerdrug 3-MMC, die inmiddels verboden is: