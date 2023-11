Verstappen worstelt ook in derde training Abu Dhabi, Russell de snelste

Max Verstappen heeft in Abu Dhabi zijn draai nog niet gevonden. Ook in de derde training had hij moeite met zijn auto, hij zette de zeste tijd neer. George Russell (Mercedes) was de snelste.

Verstappen klaagde gisteren ook over zijn wagen. Hij ervaarde in zijn twee gereden trainingen - in de eerste maakte hij plaats voor een talent uit een lagere raceklasse - allerlei kleine kwaaltjes in de RB19.

In die tweede oefensessie voelde hij zijn auto "op en neer springen als een kangoeroe". Dat euvel was in de derde training niet verholpen en bovendien glipte die steeds onder hem vandaan.

Verstappens een na laatste poging tot een snelle ronde was tekenend. Zonder balans rommelde hij over de baan en in drie bochten verloor hij bijna de controle over de auto. Op de valreep leek Verstappen nog wat herstel te tonen, maar verder dan de zesde tijd kwam hij niet.

Draait Red Bull het nog om?

Voor Red Bull is er nog werk aan de winkel, vanmiddag om 15.00 uur begint de kwalificatie. Verstappen is in Abu Dhabi normaal gesproken juist erg sterk: hij won er de laatste drie keer. Het kan de eerste keer in zijn carrière worden dat Verstappen viermaal op rij eenzelfde grand prix wint.

Russell oogt dit weekend het meest comfortabel. Ook in de eerste training was de Brit de snelste.

Die eerste training werd overigens door veel coureurs overgeslagen, omdat teams verplicht zijn twee keer per jaar een talent de kans te geven in een oefensessie. De 23-jarige Felipe Drugovich viel in zijn Aston Martin op met de tweede tijd.