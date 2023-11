Verstappen vindt balans in zijn auto en start GP Abu Dhabi vanaf poleposition

Max Verstappen start de Grand Prix van Abu Dhabi vanaf poleposition. De regerend wereldkampioen had in de vrije trainingen nog behoorlijk wat moeite met zijn auto, maar was in de kwalificatie oppermachtig. Charles Leclerc en Oscar Piastri beginnen morgen vanaf de tweede en derde plek.

Verstappen voelde zich eerder dit weekend niet helemaal senang in zijn RB19. Hij kreeg maar geen balans in de auto en stuiterde al mopperend over de baan. Maar in het begin van de kwalificatie zag het er direct stukken beter uit. Hij zette de snelste tijd neer, met teamgenoot Sergio Pérez in zijn kielzog.

In die eerste sessie kwam Ferrari in de problemen. Carlos Sainz, die was gecrasht in de tweede training, had het ontzettend moeilijk. De Spanjaard kwam maar niet in zijn ritme, naar eigen zeggen ook omdat hij last had van andere auto's op de baan.

Sainz kwam zijn zwakke start niet te boven en haakte af. Een flinke verrassing en een lelijke tegenvaller voor Ferrari.