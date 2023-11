Ook in Amsterdam alle stemmen geteld: GroenLinks-PvdA duidelijke winnaar

In Amsterdam zijn drie dagen na de Tweede Kamerverkiezingen alle stemmen geteld. De gemeente had in de nacht na de verkiezingen al een tussenstand gegeven met 85 procent van de stemmen geteld. Nu alle stemmen geteld zijn, blijkt er weinig verschil met die tussenstand: GroenLinks-PvdA is de grote winnaar in Amsterdam. 33,8 procent van de Amsterdammers stemde op de partij. Dat is een groei van 16,1 procentpunt ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen.

Amsterdam wijkt daarmee sterk af van de landelijke trend. Waar in de meeste gemeenten de PVV de grootste of een-na-grootste partij werd, is de partij van Geert Wilders in Amsterdam een stuk minder populair: 9,6 procent van de Amsterdammers stemde op de PVV. Daarmee staat de PVV in Amsterdam op de vierde plek, achter D66 (9,9 procent) en de VVD (11,8 procent).

Maar ook in Amsterdam groeide het aantal PVV-stemmers wel ten opzichte van de verkiezingen in 2021. Er was een groei van 4,5 procentpunt.

CDA verliest ook in Amsterdam

Nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt kreeg in Amsterdam 6,6 procent van alle stemmen. CDA was al een weinig populaire partij in de hoofdstad, maar daalt ook in Amsterdam flink. Waar in 2021 nog 2,5 procent van de Amsterdammers op de partij stemde, is dat nu 0,9 procent.

In de grotere steden werd GroenLinks-PvdA overigens ook de grootste in Utrecht, Eindhoven en Groningen. De partij doet het goed op plekken waar veel mensen wonen die een hbo- of universitaire opleiding hebben.

Electoraal geograaf Josse de Voogd zei eerder tegen de NOS dat er sprake is van een 'Green Belt': "Dat is een aaneengesloten strook tussen Haarlem en Nijmegen waar groene progressieve partijen het goed doen en waar veel hoger opgeleiden wonen."

Buitenlandse stem ontbreekt nog

Met de uitslag uit Amsterdam zijn nu alle uitslagen van gemeenten binnen. Een eenduidige verklaring waarom Amsterdam de laatste is, kan de gemeente niet geven. "Dat andere gemeenten sneller klaar zijn met tellen kan liggen aan verschillende factoren zoals het aantal uitgebrachte stemmen, het aantal stembureaus maar bijvoorbeeld ook aan het aantal vrijwilligers", zegt een woordvoerder tegen de NOS.

"Amsterdam heeft met bijna 500 stembureaus een grotere kluif aan het tellen dan andere steden." Ze benadrukt dat de verkiezingen in Amsterdam "zonder bijzonderheden, goed zijn verlopen".

Alleen de stemmen van kiezers in het buitenland en die uit Sint-Eustatius zijn nu nog niet bekend. De officiële verkiezingsuitslag wordt op 1 december bekendgemaakt door de Kiesraad. Volgens de definitieve prognose heeft de PVV 37 zetels, GroenLinks-PvdA 25, VVD 24 en NSC 20 zetels.