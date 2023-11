Kapotte boormachine vertraagt reddingsoperatie tunnelwerkers India

Ook is er inmiddels een nieuwe boormachine aangekomen. Daarmee kan niet horizontaal worden gegraven, zoals tot nu toe gebeurde, maar verticaal. Het is een alternatief plan om de mannen te bereiken.

Het plan is nu om handmatig verder te werken. Er moet nog door zo'n 10 meter aan puin heen worden geboord. Donderdag was dat nog 18 meter.

Het is niet duidelijk wanneer er weer geboord kan worden. Volgens een van de reddingswerkers is de machine, die al twee keer eerder stukging, niet meer te repareren.

De bouwbakkers die al dagen vastzitten in een grot in India, zijn op beeld vastgelegd. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om een camera door een pijp heen te duwen. - NOS

De bouwvakkers zitten sinds 12 november vast toen er door een aardverschuiving brokken puin naar beneden vielen, ongeveer 200 meter van de ingang. Die raakte daardoor geblokkeerd. De bouwvakkers waren bezig met de bouw van een 4,5 kilometer lange tunnel. De Indiase autoriteiten hebben gezegd dat de groep veilig is. Er is licht, zuurstof en ze krijgen eten, drinken en medicijnen.

Het incident gebeurde in de deelstaat Uttarakhand, op zo'n 350 kilometer van de hoofdstad New Delhi. Het is een belangrijk gebied voor pelgrims vanwege de vele hindoetempels. In het gebied worden continu nieuwe snelwegen en tunnels gebouwd om de toeristenstroom aan te kunnen. De tunnel waar de bouwvakkers aan werkten, is hier onderdeel van.