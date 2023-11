De Jong fitter en frisser dan ooit: 'Hoop nog jaren door te gaan'

Luuk de Jong heeft al veel in zijn loopbaan meegemaakt, maar blijft immer hongerig en gepassioneerd. "Als mijn lichaam het toelaat, hoop ik nog jaren op dit niveau door te gaan." De 33-jarige aanvoerder van PSV is aan het begin van deze week een opvallende verschijning op sportcomplex de Herdgang. De Eindhovenaren trainen door het ontbreken van de internationals met een uitgedunde selectie, waardoor ook jonge talenten mogen aansluiten. De PSV'ers doen een rondo op een klein veld. Veel beweging en de bal één keer raken, is de opzet. Assistent Rob Maas is scheidsrechter, trainer Peter Bosz kijkt zwijgzaam van een afstand toe. Doelman Boy Waterman schiet in de rondo per ongeluk een bal hard tegen het hoofd van een jonge speler. Er is even hilariteit. Waterman lacht naar de even verward ogende jongeling, die daarna zonder blikken of blozen doorgaat. De harde lessen van het meetrainen met de grote mannen. De Jong is die ochtend letterlijk de grootste van allemaal. Hij houdt met gemak stand tijdens de sessie. Zijn fysieke aanwezigheid valt op, vooral tussen de jonge spelers die nog in ontwikkeling zijn. De Jong oogt misschien fitter en frisser dan ooit.

FC Twente - PSV bij de NOS FC Twente - PSV begint zaterdag om 18.45 uur en is live te volgen bij de NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 (vanaf 19.00 uur) en via ons liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is te zien in Studio Sport Eredivisie op NPO 1 vanaf 22.24 uur.

Die huidige frisheid kan niet los worden gezien van De Jongs afscheid als international in maart. Hij heeft nu meer de tijd om na een serie wedstrijden op krachten te komen en, minstens zo belangrijk voor hem, kan hij meer momenten aan zijn gezin te besteden. "Tijdens de interlandperiodes pak ik nu rust en doe ik oefeningen die goed voor mijn lichaam zijn", vertelt De Jong na de training. "Dat zijn oefeningen die je normaal gesproken niet doet als je in een periode zit waarin je om de drie dagen een wedstrijd hebt. Dan is het vooral een kwestie van herstellen en weer door. Er wordt in het huidige topvoetbal zoveel van spelers gevraagd."

De aanvoerder van PSV vertelt over zijn kwaliteit als kopper en specifiek op het maken van goals met het hoofd, waarmee hij in een uniek lijstje terecht is gekomen. - NOS

Frisheid en vorm gaan vaak hand in hand bij topsporters. De Jong is met zeventien goals en acht assists (alle competities) bezig aan een sterk jaar. Hij trof in de eredivisie tot nu toe tien keer doel en heeft nog drie goals nodig om de toptien te halen van de topscorerlijst aller tijden. De Jong staat nu op 159 eredivisiegoals. Negen van de zeventien goals maakte De Jong dit seizoen met het hoofd, soms scorend vanuit de moeilijkste posities, zoals hij dat in zijn loopbaan vaak heeft laten zien. Geen geheim De 1.88 meter lange voetballer heeft naar eigen zeggen geen geheim voor zijn kopkracht. "Het is een mix van meerdere zaken. Het heeft met talent te maken, maar toen ik merkte dat het ook een kwaliteit werd, wilde ik die alleen maar beter maken", aldus De Jong. Goed leren koppen is volgens de spits ook een kwestie van slim zijn, zoals hij dat op de velden in Nederland, Duitsland, Engeland en Spanje heeft kunnen leren. "Wanneer loop je weg? Wanneer geef je je tegenstander een zetje? Al die dingen leer in je loopbaan, ook in het buitenland. Ik probeer altijd een stapje vooruit te denken. Daar profiteer ik nu van."

Een greep uit de goals van Luuk de Jong die hij in het seizoen 2023/2024 tot nu met het hoofd heeft gescoord. - NOS

De Jong wordt door analisten soms als 'beste kopper van Europa of de wereld' betiteld. Het is een conclusie die moeilijk te staven is, maar de voetballer ziet zijn naam wel terug in een bijzonder rijtje. Hij scoorde namelijk sinds zijn profdebuut, in november 2008, het vaakst met het hoofd van alle voetballers uit de zes grootste nationale competities van Europa (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk en Nederland). De Jong laat daarbij zelfs erkende koppers zoals Cristiano Ronaldo of Robert Lewandowski achter zich. 'Ga me niet met die jongens vergelijken' Hij heeft die lijstjes ook weleens op internet voorbij zien komen. Het streelt hem, maar hij hecht er verder niet te veel waarde aan. "Natuurlijk, als je die lijstjes ziet, doet het wat met je. Maar ik ga me niet vergelijken met die jongens, want dat zijn fantastische spitsen. Ik ben vooral trots dat ik met een specifieke kwaliteit veel heb kunnen scoren."

Foto: e59f6c59-2cf3-3eda-9da2-5857979a2400 - NOS

De Jong wordt volgend jaar augustus 34 jaar en heeft bij PSV nog een contract tot en met 2025. Een stip zet hij nog niet aan de horizon wat betreft het einde van zijn voetballoopbaan. "Natuurlijk merk ik in fysiek opzicht dat ik iets ouder ben geworden, dat is ook een van de redenen dat ik als international ben gestopt", zegt De Jong. "Maar ik hoop nog jaren op dit niveau door te gaan. Waar ik mijn loopbaan eindig? Misschien bij PSV. Ik zit nu lekker in mijn vel, maar ik sluit niets uit. Het gaat er vooral om hoe ik mij over een paar jaar nog voel." Oranje Het gezicht van De Jong wordt serieuzer als tijdens het interview het Nederlands elftal kort aan bod komt. Nee, zijn mening ten aanzien van Oranje is niet veranderd. En ja, hij gunt bondscoach Ronald Koeman en de selectie het allerbeste. "Ik heb bedankt en dat heb ik heel bewust gedaan." De Jong weet: ik moet zuinig op mijn lijf blijven. "Het kan namelijk ook zo omslaan", doelt hij op zijn broer Siem de Jong, die door blessureleed moest stoppen. "Siem raakte geblesseerd en ging toen van blessure naar blessure. Het kan iedereen overkomen. Ik zal altijd naar mijn lichaam luisteren en dan zullen we wel zien hoelang ik doorga."