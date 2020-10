Narváez sterkste van kopgroep in zware, regenachtige twaalfde Giro-etappe

Jhonathan Narváez heeft de twaalfde etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De jonge Ineos-renner was de sterkste van de kopgroep en kwam na een pittige rit met veel beklimmingen en zware weersomstandigheden solo over de finish. Het is voor Narváez zijn eerste ritwinst in een grote ronde.

De etappe met start en finish in Cesenatico werd vooraf bestempeld als een van de zwaarste ritten van deze Giro. Op de dag waarop veel geklommen en gedaald moest worden over smalle en slechte wegen probeerden veel renners in de vlucht van de dag te zitten.

Uiteindelijk kreeg een groep met daarbij Etienne van Empel de ruimte van het peloton. Na een succesvolle tegenaanval sloot ook Héctor Carratero nog aan bij de dertien koplopers. De kopgroep kreeg een maximale voorsprong van dertien minuten.