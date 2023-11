Na loodzware tijd blinkt Sadílek uit bij Twente: 'Doe weer wat ik het liefst doe'

Michal Sadílek kende een loodzware periode, maar maakt dit seizoen indruk bij FC Twente. - NOS

Eerst even terug naar het begin. Want tinnitus, wat is dat eigenlijk? "Dat is voor elke persoon anders", begint Sadílek zijn uitleg. "Maar je hoort geluiden in een stille omgeving, kunt daardoor niet ontspannen en krijgt problemen met slapen." Het is lastig om te beschrijven hoe oorsuizen precies klinkt. De aandoening komt bij iedereen op een andere manier tot uiting. Alsof een oude televisie op sneeuwbeeld staat bijvoorbeeld, met grijze ruis en bijbehorend gepiep of gekraak. Sadílek: "Bij mij klonk het alsof ik mijn hartslag en bloed hoorde suizen in mijn rechteroor. Ik ging me meer focussen op het geluid, waardoor het sterker en sterker werd." Als een soort vicieuze cirkel dus, waarmee hij op momenten huilend in slaap viel. Wanhoop Hij kon op een gegeven moment ook niet meer tegen het geluid dat een vol voetbalstadion met zich meebrengt. "Je speelt elk weekend in de Grolsch Veste of een ander uitverkocht stadion", legt hij uit. Het dreef hem tot wanhoop. Kon hij zo überhaupt nog wel door als profvoetballer?

FC Twente-PSV bij de NOS FC Twente-PSV begint zaterdag om 18.45 uur en is live te volgen bij de NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 (vanaf 19.00 uur) en via ons liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Meteen na de wedstrijd is online een korte samenvatting te zien. Een langere samenvatting is te zien in Studio Sport Eredivisie op NPO 1 vanaf 22.24 uur.

Wanhoop veranderde in hoop toen Sadílek aanklopte bij experts, van een ademhalingstherapeut tot bij een speciale tinnitusacademie in de buurt. Hij leerde over het belang van ademhalingsoefeningen, voedsel en slaappatronen. "Dat zorgde voor ontspanning mijn lichaam", vertelt hij. "Dat was the main thing." The main thing, het allerbelangrijkste. Tel daarbij op dat het oorsuizen langzaam maar zeker zachter werd, totdat het helemaal verdween. "Ik ben helemaal hersteld", vertelt hij.

Foto: e384f8af-20f9-373f-a7a8-c646f00911b3 - ANP

Heeft hij nu helemaal geen last meer? Sadílek schudt zijn hoofd. De "onzekere periode" waar hij eerder over sprak, ligt definitief achter hem. "Dat ik gezond ben, is het allerbelangrijkste. Nu kan ik weer doen wat ik het liefst doe." Ongeslagen thuisduels En dat is voetballen. Eerder deze week plaatste hij zich met het nationale elftal van Tsjechië voor het EK, vanavond staat hij in de eigen Grolsch Veste tegenover koploper PSV. De club waar hij zeven jaar speelde en debuteerde in het profvoetbal. "PSV heeft een speciale plek in mij." Bang hoeft Twente, dat derde staat in de eredivisie, niet te zijn voor de koploper. PSV mag dit seizoen dan wel ongeslagen zijn, zelf kan de ploeg uit Enschede ook uitstekende statistieken overleggen. De laatste keer dat Twente thuis een competitieduel verloor, was in mei 2022. Bijna 20 maanden en 24 thuiswedstrijden geleden. Kom maar op, is de teneur in Enschede. "Met ons publiek erachter zijn we echt enorm sterk", zegt Sadílek. "We krijgen daar vertrouwen en een enorme boost van." Bekijk hieronder de vooruitblik met Twente-trainer Joseph Oosting op het duel met PSV: