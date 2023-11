Aston Martin maakt na superstart en nazomerdip balans op: 'Trots overheerst'

Het is februari 2023. Fernando Alonso legt opgewekt uit dat Aston Martin dit seizoen een renstal is om in de gaten te houden. "Ik houd er rekening mee dat we in de eerste seizoenshelft nog tegen wat problemen en kinderziekten aanlopen", zegt hij. "Maar het voordeel van een bijna volledig nieuwe auto is dat er veel ruimte is voor doorontwikkeling en dus progressie."

"De vorige auto was niet goed. Het team was nergens. Daarom is deze voor 95 procent nieuw. Anderen hebben hun oude ontwerp doorontwikkeld. Wij zijn helemaal opnieuw begonnen. Dat biedt perspectief."

De Spaanse veteraan (42) en publiekslieveling pakt podium na podium. "Een heerlijke start. Geweldig om met Lewis Hamilton en de anderen te kunnen duelleren. Dit overtreft onze verwachtingen. We zijn veel beter dan we hoopten," jubelt de opgeleefde Alonso.

Aston Martin schiet uit de startblokken. De rondetijden in de testweek imponeren, maar de groene brigade durft nog niet te juichen. "Andere teams laten niet het achterste van hun tong zien", analyseert Alonso. "Wij ook niet. We mikken in eerste instantie op de middenmoot. Dat zou een prima aftrap zijn, maar ik denk dat wij in de loop van het seizoen de grootste sprongen gaan maken."

Stroll smijt met miljoenen en eist topprestaties, maar zorgt er met het 'stoeltje' voor zoon en oogappel Lance ook voor dat Alonso in alle opzichten de eerste rijder is.

De tweevoudig kampioen oogt tijdens de testweek in Bahrein - waar alle teams hun auto's voor het eerst aan de tand voelen - energiek, ontspannen en opgelucht. Eindelijk weg bij het Franse Alpine, waar grootse plannen voortdurend spaak liepen door technische problemen en organisatorische chaos. Aston Martin is in zijn ogen juist een gretige groeitijger.

In Abu Dhabi kan Aston Martin het seizoen bekronen met een vierde plek in de WK-eindstand, maar het team maakt zich geen illusies. "McLaren had een flutweekend in Las Vegas, maar ze doen nu bijna altijd voorin mee", verzucht Lance Stroll. "We hebben van onze fouten geleerd. Het gat is klein en misschien zit het mee. Het kan nog onze kant op vallen."

Fallows, eerder hoofd aerodynamica bij Verstappens Red Bull Racing, spreekt de halve waarheid. Weliswaar rijdt Alonso in Brazilië weer naar het podium, maar Strolls prestaties blijven overwegend ondermaats. De Aston Martin-oogst is na de zomerstop uiterst mager. Niet alleen is het team voorbijgestreefd door Ferrari en Mercedes, maar inmiddels ook door McLaren.

"Heel akelig. Zo sterk starten en dan zo ver wegzakken", blikt technisch directeur Dan Fallows terug. "Het was moeilijk om de crew gemotiveerd te houden en uit het dal te klimmen, maar ik denk dat dat gelukt is. We hebben veerkracht getoond."

"Wat er in dit laatste weekend gebeurt, is eigenlijk een bijzaak", meent Alonso. "We zijn na Zandvoort ingezakt, maar hebben ook pech gehad en presteren veel consistenter dan de resultaten laten zien. Het was een jaar vol ups en downs, maar ik ben heel blij en vind dat we een geweldig seizoen draaien. En in 2024 komt de volgende sprong."

"Je bent in sport vaak zo goed als je laatste resultaat, maar we moeten niet vergeten waar we vandaan komen. Vorig jaar was dit team nergens", relativeert Alonso. "Nu hebben we dik 200 punten meer en naderen we de topteams. Daar ben ik trots op. Dat gevoel overheerst."

"De leercurve is steil en we groeien enorm", schetst Alonso. "Een paar jaar geleden werkten hier 250 mensen, nu transformeren we in een topteam met verse vakmensen, een nieuwe fabriek en hypermoderne faciliteiten. Af en toe worstelen we nog, maar ik ben erg optimistisch."