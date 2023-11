Wekdienst 25/11: Start VN-campagne tegen geweld tegen vrouwen • Groot Dictee der Nederlandse Taal

Eerst het weer: vandaag is het wisselend bewolkt met buien, soms met onweer en hagel. Later nemen de buien af en breekt de zon vaker door. Bij een vlagerige noordwestenwind wordt het ongeveer 8 graden. De komende dagen wordt het kouder met na het weekend een grotere kans op winterse neerslag.

Goedemorgen! In Amsterdam wordt het startsein gegeven voor de de wereldwijde VN-campagne tegen geweld tegen vrouwen en in Londen is opnieuw een grote pro-Palestijnse mars.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je verwachten?

In Amsterdam wordt het startsein gegeven voor Orange the World, een jaarlijkse wereldwijde campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen. Tijdens de actie worden in meer dan honderd landen gebouwen en andere objecten oranje verlicht.

In Londen staat opnieuw een grote betoging gepland tegen de oorlog in Gaza. Bij het vorige grote protest in de Britse hoofdstad twee weken geleden gingen honderdduizenden mensen de straat op.

Nationale Opera & Ballet houdt een openbare verkoop van kostuums en andere kledingstukken. De kostuums werden gedragen tijdens zestig opera's en één balletvoorstelling.

Op NPO Radio 1 wordt vanaf 11.00 uur het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2023 uitgezonden. Twintig bekende Nederlanders en twintig luisteraars van het radioprogramma De Taalstaat doen mee met het dictee vanuit Rozet in Arnhem.

In de eredivisie speelt Excelsior tegen Feyenoord, Heerenveen tegen Fortuna Sittard, FC Twente tegen PSV, PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk en Ajax tegen Vitesse. De wedstrijden zijn te volgen in ons liveblog op NOS.nl en via de app.

Wat heb je gemist?

VVD-fractievoorzitter Yeşilgöz maakte gisterochtend bekend dat ze niet in een kabinet wil, omdat haar partij veel zetels heeft verloren. Wel is ze bereid een centrumrechts kabinet te steunen als een gedoogpartner. Bij Nieuwsuur lichtte ze haar besluit toe. "De kiezer heeft aangegeven dat het anders moet. We zijn tien zetels kwijtgeraakt. Ik vind dan dat wij onze rol beter kunnen pakken vanuit de Kamer."

Met name het moment waarop de VVD dit besluit bekendmaakte, nog voordat er is onderhandeld, wekte kritiek. Yeşilgöz vindt het zelf juist "overzichtelijk" richting andere partijen om nu al aan te geven dat de VVD niet wil doorgaan op dezelfde voet als de afgelopen jaren, waarin de partij regeerde. "We maken een knip met het automatisme van altijd maar doorgaan, niet stilstaan bij wat de burger nou echt zegt hier. Het signaal is duidelijk: niet doorgaan zoals het was."

Ander nieuws uit de nacht:

Grote gemeenten korten minder vaak inwoners op bijstand: in 2019 legden de tien grootste gemeenten bijna 6000 keer een korting op de bijstand op. Drie jaar later was dat aantal in die gemeenten gehalveerd.

'Hamas laat vandaag dertien gijzelaars vrij': Israël zou een lijst hebben ontvangen met hun namen, en naar verwachting zullen de vrijlatingen voor 16.00 uur plaatsvinden.

'Oud-agent die George Floyd doodde neergestoken in gevangenis': veel details zijn niet bekendgemaakt, maar hij zou ernstig gewond zijn.

En dan nog even dit:

In Rome is onlangs het eerste hondenrestaurant van Italië geopend. In Fiuto (reukvermogen) kunnen de viervoeters zich laten trakteren op gepureerde erwten met een gekookt eitje en fontina of vis met ricotta en courgette. Het menu is samengesteld met hulp van een voedingskundige voor honden en is vrij van kruiden, zout en oliën. Tussen de tafels staan schermen, zodat de honden ongestoord kunnen eten.

Persbureau AFP nam een kijkje: