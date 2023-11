'Oud-agent die George Floyd doodde neergestoken in gevangenis'

Derek Chauvin, de Amerikaanse oud-agent die is veroordeeld voor de dood van George Floyd, is in de gevangenis neergestoken door een medegevangene. Dat melden persbureau AP en The New York Times op basis van anonieme bronnen. Veel details zijn niet bekendgemaakt, maar hij zou ernstig gewond zijn.

Chauvin wilde in 2020 in Minneapolis George Floyd aanhouden en drukte daarbij ruim 9 minuten zijn knie in de nek van Floyd, die daardoor geen lucht meer kon krijgen en stierf. Beelden van het incident gingen de wereld over en veroorzaakten een golf van protest tegen politiegeweld en racisme. Het incident was aanleiding voor wereldwijde Black Lives Matter-protesten.

De 47-jarige ex-politieman zat sinds augustus vorig jaar in de zwaarbewaakte federale gevangenis in Tucson, in de staat Arizona. Hij zit een straf van in totaal 43 jaar uit voor de dood van Floyd en het schenden van diens burgerrechten.

'Levensreddende maatregelen'

De federale gevangenisdienst (BOP) bevestigt tegenover The New York Times dat er in de gevangenis in Tucson een gevangene is neergestoken, al noemt de dienst zijn naam niet. Chauvins advocaten reageren vooralsnog niet op vragen van Amerikaanse journalisten.

Duidelijk is dat hulpverleners ter plaatse "levensreddende maatregelen" hebben getroffen, waarop de gevangene naar een lokaal ziekenhuis is gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekendgemaakt, maar hij zou nog in leven zijn. Eerder deze week was Chauvin nog in de VS in het nieuws omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof zijn beroep tegen zijn veroordeling voor de dood van Floyd afwees.

De federale gevangenissen in de VS kampen met een groot personeelstekort en er doen zich vaker gewelddadige incidenten voor. Eerder dit jaar werd ook de voor seksueel misbruik veroordeelde turnarts Larry Nassar neergestoken in een federale cel.