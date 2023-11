Politie onderzoekt organisator Taylor Swift-concert Rio na dood fan

De politie in Rio de Janeiro doet onderzoek naar de organisatie achter het concert van Taylor Swift waarbij vorige week een dode viel. Onderzocht wordt of het bedrijf, Time for Fun (T4F), mensenlevens in gevaar heeft gebracht.

Bij het concert in Rio de Janeiro kwam de 23-jarige Ana Clara Benevides om het leven. De stad zuchtte onder extreme hitte, met gevoelstemperaturen tot 59 graden. Zo'n duizend concertbezoekers vielen flauw door de hitte en Benevides was vlak voor het begin van de show onwel geworden en overleed later onderweg naar het ziekenhuis. Taylor Swift stelde een dag later haar volgende concert uit.

Ondanks de extreme hitte mochten fans van de Amerikaanse ster naar verluidt geen flesjes water meenemen het stadion in. "De organisatoren van het evenement worden opgeroepen om bewijs te overhandigen, en er is een onderzoek aan de gang om de feiten vast te stellen", schrijft de politie nu in een verklaring. Er is ook een tweede onderzoek ingesteld, naar de dood van Benevides.

Organisatie erkent: had anders gemoeten

Organisator T4F zegt volledig mee te werken met de autoriteiten, en zegt beschikbaar te zijn om verklaringen af te leggen. Topman Serafim Abreu erkent inmiddels dat de organisatie "anders had moeten optreden" in de omgang met de oververhitte fans.

Taylor Swift is momenteel op wereldtournee met haar The Eras Tour. T4F is verantwoordelijk voor de organisatie van de drie optredens van die tour in Brazilië. Morgen is het laatste Taylor Swift-concert in Brazilië, in São Paulo. Inmiddels zijn de weersomstandigheden wat gunstiger voor fans: het is bewolkt, regenachtig en de temperatuur tikt weliswaar nog altijd de 28 graden aan, maar zo extreem als vorige week is de gevoelstemperatuur niet meer.