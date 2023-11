Kane blijft maar scoren en bezorgt Bayern zuinige zege op Köln

Bayern gaat dankzij de overwinning weer aan kop in de Bundesliga. Bayer Leverkusen kan de koppositie zaterdag weer overnemen als het wint bij Werder Bremen.

De Engelsman zette zo zijn imposante doelpuntenreeks voort. In twaalf duels was Kane maar liefst achttien keer trefzeker: een record in de Duitse Bundesliga, dat tot vandaag op naam stond van Bayern-icoon Gerd Müller. Twee weken geleden overtrof Kane met zijn zeventiende treffer al de Duitse topscorers van vorig seizoen.

Bayern München heeft in de twaalfde speelronde in Duitsland z'n tiende zege geboekt. Bij hekkensluiter 1.FC Köln werd nipt, maar verdiend met 1-0 gewonnen dankzij een doelpunt van topscorer Harry Kane.

De landskampioen had in Keulen vrijwel altijd de bal en kreeg al snel een reeks kansen. Köln-keeper Marvin Schwäbe had een prima avond en keerde inzetten van Leroy Sané en Kingsley Coman.

Na opnieuw een goede redding op een schot van Eric Maxim Choupo-Moting tikte Kane in de twintigste minuut vanuit de rebound echter met groot gemak zijn achttiende de goal van het Bundesliga-seizoen binnen.

De 2-0 liet op zich wachten, ook omdat Coman in kansrijke positie de lat raakte. In theorie bleef Köln kans houden op een punt, maar in de praktijk dwong het geen enkele echte kans af.