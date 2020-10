NOC*NSF richt zich tot minister: 'Laat alle topcompetities doorgaan'

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF - ANP

Het besluit van de Minister van Sport - Tamara van Ark - om de Vrouwen Eredivisie toch door te laten gaan, heeft geleid tot een brief van NOC*NSF waarin gesteld wordt dat dan ook alle topcompetities van andere teamsporten door moeten gaan. De sportkoepel schrijft: "Nu gisteravond de uitzondering voor de BVO's in het betaalde voetbal is uitgebreid naar de eredivisieclubs van het voetbal voor vrouwen, gaan wij ervan uit dat dit nu ook snel voor de topcompetities in de andere takken van sport mogelijk wordt." Het gaat dan om sporten als handbal, hockey, volleybal, basketbal. "Zo'n tien tot vijftien sporten", zegt Gerard Dielessen, directeur van NOC*NSF. "Dat zal voor een deel echt wel te realiseren zijn."

NOC*NSF: 'Topcompetities door laten gaan, dat is echt wel te realiseren' - NOS

Uiteraard onder de veiligheidsvoorwaarden die gelden in het eredivisievoetbal. "Wij zien ook dat de situatie in Nederland buitengewoon ernstig is, maar het is goed om samen naar protocollen en startdatums te kijken, ook om perspectief te bieden", stelt Dielessen. Uitzondering voor Vrouwen Eredivisie Buiten het betaalde voetbal in de eredivisie en eerste divisie legde het kabinet dinsdag alle andere competities van teamsporten stil. De Vrouwen Eredivisie valt onder de amateurtak van de voetbalbond, maar kreeg een dag later van Van Ark een uitzonderingspositie. "Het was wel even tumultueus daarna", zegt Dielessen. "Veel bonden en sporters benaderen ons met de vraag: waarom wij niet?"

Politiek Den Haag buigt zich over vrouwenvoetbal tijdens corona-crisis - NOS