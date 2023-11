Darter Veenstra wipt wereldkampioen Smith, Van Barneveld kan niet stunten

Darter Richard Veenstra heeft voor een daverende verrassing gezorgd in de eerste ronde van de Players Championship Finals, het laatste grote toernooi voor het WK in Alexandra Palace in Londen volgende maand. De 42-jarige Veenstra versloeg regerend wereldkampioen Michael Smith met 6-3. Ook de 6-3 zege van Niels Zonneveld op Daryl Gurney kun je gerust een stunt noemen. Gian van Veen, Maik Kuivenhoven en Kevin Doets plaatsten zich ook voor de tweede ronde. Raymond van Barneveld en Christian Kist, beiden oud-wereldkampioen, gingen ten onder. In totaal doen liefst elf Nederlanders mee in Minehead. Titelverdediger Michael van Gerwen en smaakmaker Dirk van Duijvenbode komen later vanavond nog in actie.

Veenstra domineert wereldkampioen Veenstra stond voor een moeilijke opgave tegen Michael Smith, die volgende maand in 'Ally Pally' zijn wereldtitel hoopt te verdedigen. De Nederlander leek niet bepaald onder de indruk en won zijn eerste twee legs onbedreigd. 'Bully Boy' Smith antwoordde op 2-1 bijna met een negendarter, maar miste na acht perfecte pijlen de dubbel-12. De wereldkampioen bleef echter scorend ver achter bij Veenstra - die in deze fase nog een gemiddelde rond de 107 per drie pijlen had - die op 3-2 brutaal zijn tegenstander brak. Veenstra liep gedecideerd uit naar 5-2, liet vier matchdarts op tops (dubbel-20) liggen, maar sloeg toe bij zijn vijfde poging.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Later op de avond haalde Niels Zonneveld zelfs nog een hoger gemiddelde (103,6 per drie pijlen) in zijn partij tegen de Noord-Ier Daryl Gurney. Voor Zonneveld was dat de kroon op toch al een mooie dag, want voor zijn wedstrijd wist hij al dat hij zeker is van deelname aan het WK.

Van Barneveld onderuit Voor Raymond van Barneveld liep zijn rentree bij de Players Championship Finals (voor het eerst sinds 2019) uit op een teleurstelling. In zijn duel met Chris Dobey kreeg Van Barneveld in de vijfde leg als eerste de kans om te breken, maar miste hij twee keer op zijn favoriete dubbel-16. Dobey gooide daarna wel uit vanaf 99 en brak de vijfvoudig wereldkampioen (vier keer bij dartsbond BDO, een keer bij de PDC) vervolgens met dubbel-7. Daarmee was het verzet van Van Barneveld gebroken. Op 5-3 maakte Dobey het af.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Ook Christian Kist - de verrassende wereldkampioen (BDO) van 2012 - kon geen potten breken in Minehead. Kist kampte in zijn wedstrijd tegen de Duitser Ricardo Pietreczko met fysiek ongemak, kwam niet in de buurt van zijn oude niveau en en ging hard onderuit (6-1).

Van Veen wint Nederlands onderonsje Het grote talent Gian van Veen was in een Nederlands onderonsje duidelijk te sterk voor Chris Landman (6-1) en neemt het nu op tegen Stephen Bunting. Mocht Van Veen de kwartfinales halen, dan kan dat overigens nog weleens voor logistieke problemen zorgen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Zondagavond staat voor Van Veen namelijk de finale van het jeugd-WK op het programma. Nooit eerder lukte het een Nederlander om het jeugd-WK te winnen. Van Gerwen verloor de finale twee keer en Berry van Peer verloor 'm in 2016. Maik Kuivenhoven en Kevin Doets zorgden ook voor een verrassing. Kuivenhoven was met 6-4 te sterk voor de Pool Krzysztof Ratajski. Doets kwam tegen de Portugees José De Sousa terug van een 4-2 achterstand en won met 6-5.

De beste 64 spelers van dertig eerdere vloertoernooien doen mee aan de Players Championship Finals. Toppers als Peter Wright en Nathan Aspinall ontbreken in Minehead, omdat zij niet voldoende toernooien gespeeld hebben om zich te kwalificeren. Voor de winnaar ligt 138.000 euro klaar. Bij dit toernooi is het PDC-logo speciaal in regenboogkleuren, als steun aan de LGBTQ+gemeenschap. De Nederlandse Noa-Lynn van Leuven is één van de gezichten van de campagne.

En dan kwam er ook nog een twaalfde Nederlander aan de 'oche' vanavond, maar dan in een shirt dat voor de helft bestond uit 'stars and stripes' en voor de andere helft uit paarse tulpen en oranje.

Foto: f963779a-972b-3ad5-88ba-12728f9b6cba - PDC