FC Groningen wint voor het eerst in acht duels, koploper Willem II ruim langs Telstar

Een van de A-internationals die de competitie rijk is, droeg in negatieve zin bij aan de zege van FC Groningen. Het was namelijk Togolees international Mawouna Amevor van FC Eindhoven die met direct rood van het veld moest, waarna Groningen in de slotfase aan het langste eind trok.

Amevor voerde de Brabantse ploeg weer aan na WK-kwalificatiewedstrijden tegen Sudan en Senegal. Terug op Nederlandse bodem trok hij na een uur spelen Groningen-aanvaller Romano Postema naar de grond en zag hij voor de achtste keer in zijn carrière de rode kaart.

Met ervaren invallers Kevin van Veen, Leandro Bacuna en Laros Duarte ging Groningen op jacht naar de overwinning. Die kwam er door een late treffer van Duarte.

Rake hoekschop

Koploper Willem II boekte een simpele overwinning op bezoek bij Telstar: 1-5. Nick Doodeman eiste een hoofdrol op met twee prachtige doelpunten. In de eerste helft draaide hij, met wat hulp van een straffe windvlaag, een corner in het net. Na rust volleerde hij vanuit de hoek van het zestienmetergebied schitterend raak.

