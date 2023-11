Katholieke kerk Spanje compenseert alle misbruikslachtoffers

Alle slachtoffers van seksueel misbruik door de Spaanse katholieke kerk krijgen compensatie. Dat is bekendgemaakt op de bisschoppenconferentie in het land.

Ook slachtoffers waarvan de dader is overleden of waarvan de zaak verjaard is, hebben recht op compensatie. Daarmee komen de bisschoppen terug op een eerder standpunt over de compensatieregeling, waarbij er in die gevallen niet werd uitbetaald.

Het geld moet in principe betaald worden door de dader. Als die is overleden, moet de instelling waar de dader aan verbonden was de schadevergoeding uitkeren.

1 op de 200 slachtoffer

Vorige maand kwam uit een onderzoek van de Spaanse ombudsman voor mensenrechten naar voren dat ruim 1 op de 200 Spanjaarden ooit slachtoffer was van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke Kerk. 65 procent van hen is man.

Sinds 1940 zouden binnen de Spaanse katholieke kerk ruim 200.000 minderjarigen slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door een priester of een andere medewerker van de kerk, zoals leraren bij kerkelijke instellingen.