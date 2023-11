Koploper Twente wint ook van Utrecht, Fortuna naar tweede plaats na zevenklapper

FC Twente heeft ook zijn achtste wedstrijd in de eredivisie voor vrouwen gewonnen. Nieuwkomer FC Utrecht, dat het verrassend goed doet in het eerste deel van de competitie, was in Enschede niet opgewassen tegen de recordkampioen. Twente won met 4-0.

Twente had nog geen punt verloren in de eredivisie en won vorig weekend de belangrijke topper tegen Ajax. Ook tegen nummer twee Utrecht kwamen de Tukkers niet in de problemen: Ella Peddemors opende voor rust de score en na de pauze bouwde de thuisploeg de voorsprong uit via twee treffers van Liz Rijsbergen en een van de Amerikaanse Taylor Ziemer.

Fortuna Sittard profiteerde van het verlies van Utrecht en werkte tegen Telstar bovendien flink aan het doelsaldo. De Limburgers wonnen met 7-1 en klimmen naar de tweede plaats.