Arnhemse zwemleraar krijgt tbs voor ontucht met negen jongens

Een 22-jarige zwemleraar-in-opleiding heeft tbs gekregen voor ontucht met negen jongetjes tijdens zwemlessen in Arnhem. De man moet zich verplicht laten behandelen om herhaling te voorkomen. De tbs is 'met voorwaarden', dat wil zeggen dat de behandeling niet in een gesloten tbs-kliniek is.

De man pleegde de ontucht in de eerste maanden van 2019. De slachtoffers waren toen tussen de 5 en 8 jaar oud.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie 360 dagen cel en tbs tegen de man. De uitspraak van de rechter is gelijk aan die eis. De man heeft zijn celstraf al uitgezeten tijdens zijn voorarrest.

Overwicht

De rechter acht bewezen dat de aspirant-zwemleraar tijdens de zwemles negen jongens meenam naar het diepe, waar hij ze in hun kruis betastte. De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij misbruik maakte van zijn overwicht op de jongens, door het leeftijdsverschil en door het vertrouwen dat ze in hem stelden.

De zweminstructeur werd niet alleen verdacht van ontucht, maar ook van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid foto's en video's met kinderporno. Ook stal hij kinderonderbroeken uit de kleedkamer, zo bleek tijdens een eerdere zitting bij de rechtbank. Van beide zaken raakte hij opgewonden, zei hij toen tegen de rechter.

Al eerder veroordeeld voor zedendelicten

Eigenlijk wilde de rechter een langere gevangenisstraf opleggen dan nu het geval is, maar bij nader inzien was het "onwenselijk om het al gestarte behandeltraject te doorkruisen".

Volgens deskundigen is bij de man sprake van complexe problematiek en hij heeft een "strak gedwongen hulpverleningskader" nodig om hem ervan te weerhouden nogmaals in de fout te gaan. Hij heeft een verstandelijke beperking, lijdt aan autisme en ADHD en er is pedofilie geconstateerd. Ook is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De intensieve tbs-behandeling gaat dan ook per direct in.

De zwemleraar werd in het verleden eerder veroordeeld voor zedendelicten in Rotterdam, schrijft Omroep Gelderland.

De rechtbank bepaalde verder dat de man uit Arnhem weg moet blijven, geen contact mag zoeken met zijn slachtoffers, gecontroleerd moet worden op internetgebruik en de slachtoffers 2500 euro per persoon moet betalen.