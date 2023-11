Zwitserland officieel kandidaat Spelen: olympisch schaatsen in Thialf blijft optie

Er moeten nog heel veel stappen worden gezet voordat de eerste olympische schaatswedstrijd in Heerenveen kan worden verreden, maar de kans dat Nederland een rol kan spelen bij de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2030 of 2034 is vandaag iets groter geworden. Zwitserland, dat Thialf overweegt als schaatslocatie, gaat zich namelijk officieel kandidaat stellen bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De aangesloten federaties van het Zwitsers olympisch comité stemden daarmee vrijdag unaniem in. De Zwitsers hebben echter geen ijsbaan die voldoet aan de olympische eisen voor het langebaanschaatsen. In het kader van duurzaamheid en om de kosten te drukken, werd al eerder bekend dat er wordt gekeken naar uitwijkmogelijkheden, zoals het Duitse Inzell en Thialf in Heerenveen.

Marc van den Tweel, algemeen directeur van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF, heeft al eerder laten weten dat er gesprekken zijn geweest met het Zwitsers olympisch comité. De directeur temperde de verwachtingen wel meteen flink. "Er zijn nog honderd hobbels te nemen", zei hij. 'Een eer' NOC*NSF lijkt er nu wel serieus werk van te willen maken. "NOC*NSF zou het een eer vinden als ons land daadwerkelijk in aanmerking zou komen voor de langebaanschaatswedstrijden", schrijft de sportkoepel op de website. "We zullen zo spoedig mogelijk per brief aan het Zwitserse NOC laten weten dat we graag bereid zijn met hen verder in gesprek te gaan over het vervolg. Ook zullen we laten weten dat Thialf een uitstekende locatie is voor het langebaanschaatsen."

Ook Zweden overweegt Thialf Zwitserland is niet de enige kandidaat, ook Zweden en Frankrijk hebben een voorlopig bidbook ingediend. In juli 2024 hakt het IOC de knoop door voor zowel de Winterspelen van 2030 als die van 2034. In Zweden is ook gesproken over Thialf als schaatslocatie voor 2030. Dat liet een woordvoerder van het Zweedse olympisch comité onlangs aan de NOS weten. Het Noorse Hamar is ook een optie, maar beide ijsbanen zijn nog niet officieel benaderd. Het Zweedse olympisch comité is in ieder geval niet van plan om zelf een ijsbaan te bouwen. "Maar we houden scherp in de gaten of er investeerders zijn die iets willen bouwen voor Nils van der Poels opvolgers", aldus de woordvoerder. Hij wist toen nog niet dat de gestopte Van der Poel, die in Peking olympisch goud veroverde op de 5.000 en 10.000 meter, zelf zijn schaatsen weer onder zou binden voor een wedstrijdje. Al lijkt dat vooral voor de lol te zijn geweest.