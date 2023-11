Commotie in centrum Den Haag na oproep youtuber

In Den Haag zijn verschillende mensen aangehouden die op een oproep van een youtuber waren afgekomen om naar het centrum te komen.

De youtuber, die ruim 100.000 abonnees heeft, zou daar gratis kleding en een Playstation 5 weggeven. Ongeveer honderd jongeren verzamelden zich volgens lokale media in De Grote Marktstraat.

De politie greep in, omdat de situatie onveilig werd. "Het was te druk en er ontstond te veel oploop", zegt een woordvoerder.

Twee arrestaties

De youtuber werd door de politie uit de menigte weggehaald, waarna de sfeer omsloeg. Er werd volgens lokale media met zwaar vuurwerk gegooid en er brak er een vechtpartij uit.

De politie greep in en heeft twee mensen gearresteerd. Een van hen werd aangehouden voor de vernieling van een politieauto en de ander vanwege belediging van agenten. Inmiddels is de rust teruggekeerd in het centrum.