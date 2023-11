Veel mensen op strand Zandvoort voor vastgelopen viskotter: 'Schitterend gezicht'

Een gestrande viskotter bij Zandvoort trekt veel bekijks. De boot kwam afgelopen dinsdagavond vlak voor de kust vast te zitten tussen twee zandbanken. Meerdere wegsleeppogingen mislukten; zo liep een sleepboot zelf ook korte tijd vast.

"Het is een schitterend gezicht. Het lijkt me niet echt leuk voor de mensen van wie de boot is. Maar het ziet er schitterend uit in dit licht, zo met de zee erachter", zegt een vrouw op het strand van Zandvoort.

Een andere vrouw het heeft voornamelijk te doen met de eigenaren van de boot: "Ik vind het heel triest. De mensen zijn gewoon hun boot kwijt. Het is waarschijnlijk hun inkomstenbron en het ziet er niet naar uit dat hij heel makkelijk weg te slepen is", zegt ze tegen NH Nieuws.

'Een hele klus'

Een wandelaar vermoedt dat het steeds lastiger wordt om de kotter weg te slepen: "Hij graaft zich nu vast en is ook gedraaid. Gisteren lag hij nog met de kop naar de kust. Het is windkracht 7 tot 8, dus behoorlijk stormachtig. Ik denk dat het nog een hele klus gaat worden."

Rijkswaterstaat laat aan de regionale omroep weten dat pogingen om de boot weg te halen vanwege het weer tijdelijk zijn gestaakt. Het is niet bekend wanneer een volgende poging wordt gedaan.