Australië voor tweede jaar op rij naar finale Davis Cup na zege op Finland

De tennissers van Australië hebben net als vorig jaar de eindstrijd bereikt in de Davis Cup. In Málaga was de wedstrijd tegen Finland al na de twee singlepartijen beslist.

Alexei Popyrin opende het bal tegen Otto Virtanen, die hij met 7-6 (5), 6-2 klopte. In de eerste set kreeg alleen Popyrin een breekkans en dat was ook een setpunt. Hij benutte die niet, maar won de tiebreak, waarna het vuur uit Virtanens spel verdween.

Alex de Minaur, de nummer twaalf van de wereld, won vervolgens van Emil Ruusuvuori. Ruusuvuori kwam met 2-0 voor, maar verloor daarna vijf games op rij. In de tweede set werd hij vroeg gebroken: 4-6, 3-6.

Italië of Servië

Australië treft zondag in de finale de winnaar van de confrontatie tussen Servië en Italië. De teams van Novak Djokovic en Jannik Sinner, de twee grootste namen in Málaga, staan zaterdag tegenover elkaar.

De Nederlandse tennissers verloren donderdag in de kwartfinales van de Italianen, Servië was te sterk voor Groot-Brittannië.

Vorig jaar verloor Australië in de finale met 2-0 van Canada.