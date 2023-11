Ruim 350 middeleeuwse munten gevonden op akker in Rosmalen

De vinder, Jeroen Mathijssen, had de eigenaar van het stuk grond toestemming gevraagd om er te mogen zoeken. Hij werd naar eigen zeggen naar de plek toegetrokken: "Ik ben in een impuls gaan zoeken en binnen een uur had ik negentig oude munten in mijn hand. Toen ik op die akker stond, voelde ik heel veel energie. Ook al heb ik normaal echt niks met dat soort zweverig gedoe", zegt hij tegen Omroep Brabant .

De stadsarcheoloog van Den Bosch, Ronald van Genabeek, vermoedt dat de munten tussen 1374 en 1378 in de grond zijn verborgen, mogelijk door een handelaar. In die eeuw was het grensgebied tussen Brabant en Gelre, het huidige Gelderland, volgens de archeoloog zeer onrustig en waren er bendes actief.

"Ik denk dat we te maken hebben met een handelaar die in korte tijd een groot aantal munten in bezit kreeg. Op een moment dat het voor hem gevaarlijk werd, moest hij die munten mogelijk wegstoppen. Misschien is er vervolgens iets gebeurd met die handelaar, waarop de schat voorgoed onbekend bleef."

Tientjeswerk

Tussen de munten zitten volgens de archeoloog zeldzame exemplaren uit Grave (Noord-Brabant), Gennep en Ooijen (Limburg) en het Drentse Coevorden. De waarde van de munten is lastig in te schatten: "Er zitten veel munten bij die vrij normaal zijn, dat is tientjeswerk. Bij de bijzondere exemplaren is lastig na te gaan wat ze waard zijn."

Mathijssen meldde de vondst bij de gemeente Den Bosch, waar Rosmalen onder valt. Ook stelde hij PAN, een organisatie die bodemvondsten registreert, op de hoogte. De exacte vindplek is niet bekendgemaakt.

Door een oogziekte heeft Mathijssen besloten niet verder te zoeken: "Sowieso is de uitdaging er wel van af sinds ik deze enorme hoeveelheid heb gevonden", zegt hij.

De munten worden volgende week donderdag eenmalig tentoongesteld in museum Erfgoed 's-Hertogenbosch. De vondst is vorig jaar januari al gedaan, maar vanwege de tentoonstelling nu pas bekendgemaakt.