Ritsma: 'Ab Krook heeft mij topsporter gemaakt, hij was heel waakzaam'

Met het overlijden van oud-schaatscoach Ab Krook verliest Rintje Ritsma de man die hem topsporter maakte. "Je komt uit Jong Oranje en moet heel veel leren. Of dat nou op mediagebied of op trainingsgebied is, Ab wilde je zelfstandig maken zodat je zelf wist wat je moest doen om hard te kunnen schaatsen." Ritsma, die begin jaren negentig doorbrak in het internationale circuit, herinnert zich de betrokkenheid van Krook. "Hij kon mensen hard laten werken, maar door met je te praten en te observeren wist hij waar je aan toe was. Als je een hele zware periode had gehad, zei Ab: je moet een beetje uitkijken nu, je zit op de grens dat je te ver gaat. Hij was heel waakzaam naar zijn pupillen."

Krook maakte als schaatscoach en topsportcoördinator van de KNSB negen Olympische Spelen mee. Hij begeleidde Annie Borckink in 1980 naar olympisch goud en was coach van Bart Veldkamp toen hij in 1992 olympisch kampioen werd. Het zijn de hoogtepunten uit een carrière die officieel duurde van 1977 tot 2006, maar ook daarna nog was Krook op de achtergrond nauw betrokken bij de schaatssport. 'Hij kon een ploeg niet loslaten' Ritsma: "Ik zat altijd als eerste met hem aan de ontbijttafel. Dan dronken we samen koffie en hadden we goede en leuke gesprekken, over schaatsen en mijn eigen ontwikkeling." Afstand nemen van zijn selectie kostte Krook moeite, zegt Ritsma. "In de zomer hadden we een andere trainer, maar dan kwam hij toch nog langs met de camper om te kijken hoe het ging." "Ab is heel belangrijk voor het Nederlandse schaatsen geweest, tot in zijn nadagen. Ik kijk terug op een heel aardige, fijne kerel van wie ik veel heb mogen leren."

Ook sportkoepel NOC*NSF reageert bedroefd op het overlijden van Krook, die in 2006 werd onderscheiden als Officier van de Orde van Oranje Nassau. "Ab heeft zich een enorm lange periode verdienstelijk gemaakt voor het langebaanschaatsen", aldus technisch directeur Maurits Hendriks. "Als bondscoach, technisch directeur en topsportcoördinator was hij mede verantwoordelijk voor de vele successen die we in deze sport de afgelopen decennia hebben gehaald."