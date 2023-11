Van 't Schip rekent op Bergwijn en ziet Ajax qua fitheid 'stapjes maken'

Ajax-trainer John van 't Schip verwacht zaterdag in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Vitesse te kunnen beschikken over aanvoerder Steven Bergwijn. Achter het meespelen van Brian Brobbey en Josip Sutalo staat nog een vraagteken. De Kroatische verdediger keerde volgens de coach "niet geheel fris" terug van interlandverplichtingen. Van 't Schip mist tegen Vitesse sowieso de aan zijn knie geopereerde Branco van den Boomen. Zo is het druk in de Amsterdamse ziekenboeg. De Argentijnse keeper Geronimo Rulli, die in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Heracles Almelo geblesseerd raakte aan zijn schouder, is weer beschikbaar. Van 't Schip houdt onder de lat vooralsnog echter vast aan Diant Ramaj.

Ajax-Vitesse bij de NOS Ajax-Vitesse begint zaterdag om 21.00 uur en is live te volgen bij de NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 (vanaf 19.00 uur) en via ons liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is te zien in Studio Sport Eredivisie op NPO 1 vanaf 22.24 uur.

Zowel Brobbey als Bergwijn meldde zich geblesseerd af voor de interlandperiode met Oranje. "Bergwijn en Brobbey zijn al een tijd niet helemaal fit", bekende Van 't Schip op de persconferentie in Amsterdam. Daarin ziet de coach geen patroon van een niet-fitte selectie. "We proberen op een bepaalde intensieve manier te trainen die je ook in wedstrijden wil terugzien", legde hij uit. "Het is een andere manier van spelen. Dat is een proces en gaat niet van de ene op de andere dag."

Foto: 91dfef4a-e27b-3980-9825-8b8739b7fc88 - ANP

Van 't Schip heeft gemerkt dat zijn team de intensieve manier van spelen die hij voorstaat nu nog niet een hele wedstrijd kan volhouden. Dat zag hij onder meer gebeuren tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League (0-2 verlies), toen het team na rust instortte. "Dit is iets wat we moeten ontwikkelen", legde de coach uit. "We maken goede stapjes. We zien al verandering in de statistieken. In bepaalde sprints, bepaalde afstanden tussen linies. Dat zien we terug, Daaraan gekoppeld willen we ook beter voetbal zien." Kijk hieronder naar de opmerkingen van John van 't Schip over Oranje-debutant Jorrel Hato en over de beoogde aanstelling van Marijn Beuker als nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax.